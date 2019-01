Verdrag van Aken lijkt op ondermijning Europa

Het is dat hij ze kent, zei Tusk, nadat die twee hun handtekening hadden gezet onder een hernieuwd vriendschapspact tussen Duitsland en Frankrijk. “We zijn dermate close als vrienden, dat ik er niet aan twijfel dat jullie bedoelingen oprecht zijn.” Maar een ander zou het pact makkelijk kunnen uitleggen als een manier om de EU te ondergraven. Tusk: “Een besluit om de band tussen Frankrijk en Duitsland te versterken zou de hele Europese Unie moeten dienen, niet alleen twee landen”.

Het was ook een opmerkelijk moment. Dinsdagochtend was er weliswaar een jubileum, maar een 56-jarige wordt ook wel eens met minder vlagvertoon gelauwerd. Toch kwamen Macron en Merkel samen in de kroningszaal van het historische raadhuis van Aken om het precies 56 jaar geleden gesloten Verdrag van Aken nieuw leven in te blazen.

Oorspronkelijke verdrag Het oorspronkelijke verdrag werd afgesloten door De Duitse bondskanselier Konrad Adenauer en de Franse president Charles de Gaulle, op 22 januari 1963, om een einde te maken aan de tot dan toe traditionele vijandigheden tussen beide landen. Met het pact werden de Fransen en de Duitsers de sterkste landen binnen Europa. Ze spraken af dat ze voortaan gelijk zouden optrekken als het ging om buitenlandse politiek, defensie en Europese zaken. Er kwam een Duits-Franse ministerraad en allerlei uitwisselingsprogramma’s, een gemeenschappelijke hogeschool en een tweetalige peuterschool. In 1988 kwam er een aanvulling op het bestaande verdrag, waarin ook afspraken werden gemaakt over gemeenschappelijk beleid inzake cultuur en milieu. Deze nieuwe ondertekening moet opnieuw een aanvulling zijn. Dit keer spraken Berlijn en Parijs af dat ze voortaan eerst met elkaar afstemmen voor ze posities innemen in Brussel. Voor belangrijke Europese toppen zullen ze eerst elkaar ontmoeten. Ze willen in de grensregio samenwerken als het gaat om gezondheidszorg. Ook spraken ze af op militair gebied meer samen te werken, een onderwerp dat wel eens tot wederzijdse wrevel leidde. Zo levert Frankrijk wapens aan Riyadh, waar Berlijn een stop op de export van wapens naar Saudi-Arabië heeft ingesteld. Ze spraken ook af elkaar te hulp te komen in het geval een van beide wordt aangevallen. Voor burgers zal vooral meer worden gedaan als zij de taal van het andere land willen leren. Bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron in Aken, bij het tekenen van de nieuwe Frans-Duitse vriendschapsverdrag. © AFP

Weinig juichende reacties De hernieuwde ondertekening van het verdrag komt uit de koker van Macron. Oorspronkelijk was het zijn plan om vorig jaar, bij het 55-jarige bestaan van het pact, een nieuwe versie te presenteren. Dat mislukte, waardoor het iets minder opvallende moment van het 56-jarige bestaan werd aangegrepen. De reacties in Frankrijk zijn niet juichend. Het gaat niet al te denderend met de populariteit van de president. Zijn Verdrag van Aken wordt door populistische rechts uitgelegd als de uitverkoop van Frankrijk aan Duitsland. Ook Donald Tusk was allerminst enthousiast. Hoewel Angela Merkel het verdrag van Aken afgelopen weekend nog in de pers verkocht als juist een opsteker voor de Europese democratie, vat hij het vooral op als wantrouwen in de Europese gedachte. “Europa heeft op dit moment het heldere signaal uit Parijs en Berlijn nodig dat versterkte samenwerking in kleine verbanden geen alternatief is voor de samenwerking in heel Europa. Onthoud dat.”

