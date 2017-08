Venezuela onderdrukt militaire opstand

In een video op internet waren mannen in gevechtstenue te zien die zeiden dat ze in opstand komen tegen de ‘moorddadige tirannie’. Ze ontkenden dat het om een staatsgreep zou gaan. “Dit is een militaire en burgerlijke actie die de grondwettelijke orde herstelt”, zei de leider, Juan Caguaripano.

De opstand in de stad Valencia is direct onderdrukt, meldde afgevaardigde Diosdado Cabello van de socialistische partij. Die partij houdt, onder leiding van president Nicolás Maduro, het land in een ijzeren greep.

Maduro is veel minder populair dan zijn voorganger, de revolutionaire leider Hugo Chávez. De economie van het land ligt in puin en veel mensen hebben moeite om dagelijks aan eten te komen.

De Venezolaanse autoriteiten noemde de opstandelingen ‘terroristen’. Zeven mensen zijn gearresteerd. In Valencia gingen tientallen mensen de straat op om hun steun te betuigen aan de militairen. De politie zeggen traangas in om de demonstranten te verspreiden. Sinds april zijn al zeker 120 mensen in Venezuela omgekomen door politiegeweld.

Luisa Ortega werd zondag door de Grondwettelijke Vergadering in Venezuela ontheven uit haar functie als hoofdofficier van justitie. © REUTERS

Besluit De nieuwe grondwetgevende vergadering, die zaterdag voor het eerst bijeenkwam, nam direct een vergaand besluit. De vergadering stemde voor het vertrek van de landelijke hoofdofficier van justitie, Luisa Ortega. De hoogste baas van het openbaar ministerie was een trouwe volgeling van de regering, maar in april brak ze met Maduro. Dit is slechts een klein voorbeeld van wat er op komst is voor iedereen die zich durft te verzetten tegen de totalitaire regering Luisa Ortega, ontslagen hoofdofficier van justitie in Venezuela De nieuwe afgevaardigden riepen ‘verrader’ en ‘gerechtigheid’ tijdens de stemming. Maduro heeft de grondwetgevende vergadering in een referendum laten kiezen om het parlement, waar hij geen meerderheid heeft, buitenspel te zetten en zelf langer aan de macht te blijven. Ortega liet weten dat zij zich niets aantrekt van het besluit en dat ze op haar post blijft. “Dit is slechts een klein voorbeeld van wat er op komst is voor iedereen die zich durft te verzetten tegen de totalitaire regering. Als ze dit doen met de hoofdofficier, dan kunt u zich voorstellen in welke hulpeloze staat alle Venezolanen leven.” Ortega vreest dat de autoriteiten het gemunt hebben op haar dossiers met informatie over corruptie door hoge bestuurders van het land. De grondwetgevende vergadering benoemde ombudsman Tarek William Saab als haar opvolger. Hij staat op een sanctielijst van de Verenigde Staten, omdat hij de rechten van demonstranten niet heeft beschermd.

