Venezolanen steken massaal grens met Colombia over voor voedsel en medicijnen

Veel inwoners van grenssteden in Venezuela zijn voor hun goederen grotendeels afhankelijk van Colombia. Maar de socialistische regering van president Nicolás Maduro gaf in februari de opdracht om de grenzen met Aruba, Bonaire, Curaçao, Brazilië en Colombia te sluiten toen de oppositie probeerde voedsel en medische goederen naar het land te brengen.

Het merendeel van de hulp werd verstrekt door de Verenigde Staten, een belangrijke bondgenoot van oppositieleider Juan Guaidó, die zichzelf in januari verklaarde de rechtmatige president van Venezuela te zijn. Maar Maduro verwierp de hulp als een inbreuk op de soevereiniteit van Venezuela en verbood het om binnen te komen. In mei heropende de regering de grenzen met Aruba en Brazilië, maar de Simon Bolivar International Bridge en de Francisco de Paula Santander International Bridge met Colombia zijn tot nu toe gesloten gebleven.

De gesloten grenzen zorgden voor ernstige tekorten in heel Venezuela. Vrijdag werd bekend dat 4 miljoen Venezolanen het land uit zijn gevlucht.

Tientallen landen uit de hele wereld erkennen Guaidó als interimpresident en stellen dat Maduro zijn herverkiezing in 2018 vervalst heeft. Maduro weigert echter te vertrekken en geniet nog steeds de steun van de Venezolaanse legertop. Volgens de socialistische president heulen zijn vijanden mee met Washington en plannen ze een staatsgreep.

Bezoek Jolie

Hollywoodster Angelina Jolie drong zaterdag bij de internationale gemeenschap aan op meer steun voor de drie Zuid-Amerikaanse landen die de meeste migranten uit Venezuela opvangen. Volgens Jolie lopen 20.000 Venezolaanse kinderen het risico om nergens staatsburgerschap te kunnen verwerven. Hun ouders hebben het vaak moeilijk om de geboorte van hun kind aan te geven. Enerzijds omdat ze geen toegang hebben tot het slinkende aantal Venezolaanse consulaten, anderzijds omdat ze niet over de juiste papieren beschikken.

‘De president en ik hebben gesproken over het risico op staatloosheid voor meer dan 20.000 Venezolaanse kinderen en over zijn verbintenis om zich altijd voor de kinderen in te spannen’, aldus de 44-jarige actrice tijdens een persconferentie. ‘We zijn het erover eens dat de internationale gemeenschap dringend hulp moet verlenen aan Colombia, Peru en Ecuador, die de dupe zijn van deze crisis.’

Duque hoopt dat Jolies bezoek de ernst van de migratiecrisis in de rest van de wereld onder de aandacht zal brengen. Hij heeft gisterochtend samen met Jolie en ambtenaren van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen een productieve vergadering gehad, stelt de Colombiaanse president, waaronder een gesprek over de nationalisering van de staatloze kinderen.