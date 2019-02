Venezolaanse president Maduro niet van plan zelf te vertrekken

Volgens Maduro heeft zijn minister van Buitenlandse Zaken Jorge Arreaza in New York in het geheim twee gesprekken gevoerd met de speciale VS-gezant voor Venezuela. Officieel steunt de Amerikaanse regering van Donald Trump de pogingen van de Venezolaanse oppositie om Maduro af te zetten. Ook erkennen de Amerikanen oppositieleider Juan Guaidó als werkelijke president van het land.

Lees verder na de advertentie

Over de inhoud van de gesprekken tussen Maduro’s minister en de Amerikaanse gezant Elliott Abrams deed Maduro geen mededelingen. Wel zei hij dat ze beide ‘meerdere uren’ hebben geduurd.

Vertrekplannen Volgens een anonieme regeringsmedewerker in Washington staat de VS open voor gesprekken met ‘voormalige Venezolaanse regeringsleden, inclusief Maduro, om hun plannen om te vertrekken te bespreken’. Maar Maduro zegt niet van plan te zijn zelf af te treden. “Ik ben niet bang”, aldus Maduro, eraan toevoegend dat ook een drone-aanval vorig jaar tijdens een militaire ceremonie hem niet uit zijn evenwicht kon brengen. “Ik ben alleen bezorgd om de toekomst van het vaderland en van onze mensen, onze jongens en meisjes... dat geeft me energie.” Het eerste gesprek tussen Arreaza en Abrams zou eind januari hebben plaatsgevonden in wat regeringsbronnen ‘een vijandige sfeer’ noemen. De VS-gezant zou daarin gedreigd hebben met militair optreden van de Amerikanen. Hoewel Abrams kort daarvoor had gezegd dat ‘de tijd voor dialoog met Maduro al lang voorbij is, verliep het tweede gesprek, afgelopen maandag, minder gespannen. Abrams maakte wel duidelijk dat zware Amerikaanse sancties Maduro uiteindelijk tot aftreden zouden dwingen, ook als het Venezolaanse leger hem zou blijven steunen. De ontmoetingen zouden zijn gearrangeerd op verzoek van de VS. De geïnfecteerde hand van Trump schaadt Venezuela Nicolas Maduro Volgens Maduro heeft de minister Elliott ook uitgenodigd voor een bezoek aan Venezuela. “Privé, publiek of geheim. Als hij me wil ontmoeten, mag hij zeggen wanneer, waar en hoe en ik zal er zijn”, aldus Maduro.