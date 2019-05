Venezolaanse president Maduro blijft volhouden: Ik zit stevig in het zadel

De Venezolaanse president Nicolás Maduro verscheen vandaag strijdbaar op de nationale televisie, geflankeerd door hoge militairen. Twee dagen na de couppoging van oppositieleider Juan Guaidó ontkende de president de berichten uit Washington dat hij op het punt heeft gestaan het land te verlaten en dat de legertop zich tegen hem had gekeerd. Volgens Maduro zijn de strijdkrachten ‘verenigd, coherent en ondergeschikt aan hun grondwettige mandaat’.

Intussen heeft het Venezolaanse hooggerechtshof de arrestatie gelast van Leopoldo López, een activist die dinsdag ontsnapte aan zijn huisarrest en zich bij Guaidó voegde in diens poging het leger aan de kant van de oppositie te krijgen. Toen dat mislukte, vluchtte López eerst naar de residentie van de Chileense ambassadeur en daarna naar de Spaanse ambassade. Daar verblijft hij nog altijd.

Later op de dag eiste Venezuela van de VS dat deze de Venezolaanse ambassade in Washington beschermen. Aanleiding zijn confrontaties bij het pand tussen voor- en tegenstanders van de Venezolaanse president Nicolás Maduro.

Die liet de ambassade in januari sluiten toen de VS hun steun betuigden aan oppositieleider Juan Guaidó. Linkse activisten bezetten daarna het gebouw om het voor Maduro te beschermen en te voorkomen dat aanhangers van Guaidó het in handen zouden krijgen. Vandaag waren er gevechten tussen beide partijen bij de ambassade. Drie mensen werden gearresteerd.

De crisis in Venezuela vertroebelt de verhoudingen tussen Washington en Moskou. De ministers van buitenlandse zaken van beide landen, Mike Pompeo en Sergej Lavrov, zijn verwikkeld in een woordenstrijd over vermeende inmenging in Venezuela.

Schending Pompeo zei dinsdag dat Rusland Maduro ervan heeft weerhouden om naar Cuba te vluchten. De Amerikaanse regering erkent Guaidó al een tijdje als wettige president van het land en beschuldigt Moskou ervan Maduro de hand boven het hoofd te houden. Rusland op zijn beurt noemt Washingtons pogingen om Maduro af te zetten ‘een grove schending van het internationale recht’. Lavrov en Pompeo voerden woensdag een telefoongesprek dat volgens de Russische minister surrealistische elementen had. Hij sprak alle Amerikaanse beschuldigingen tegen. Beide ministers zullen elkaar begin volgende week treffen in Finland, tijdens een bijeenkomst van de zogeheten Arctische Raad.

