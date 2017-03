Veel stijl, weinig sturing in speech Trump

Die tekst herinnerde nog maar hier en daar aan de weinig presidentiële Trump waar ze het tot dan toe mee hadden moeten doen.

De eigenwaan en paranoia uit zijn tweets deden even een stapje opzij; zijn oorlog met de media bleef ongenoemd. De ontevredenheid van zijn kiezers met hoe het in Amerika er aan toe gaat kreeg ruim baan, maar die werd nu beantwoord met lyrisch geschilderde hoop.

Vergezichten

Over negen jaar, beloofde Trump, bij het 250-jarig bestaan van het land, staat er weer een prachtig en welvarend Amerika op de kaart. "Denk aan de wonderen die we kunnen verrichten als we de dromen van ons volk de kans geven. Genezing van ziekten die ons altijd hebben geplaagd, dat is niet teveel om te hopen. Voetafdrukken van Amerikanen op verre werelden, die zijn niet te groot om van te dromen. Miljoenen die opgetild worden van bijstand naar werk, dat is niet teveel om te verwachten. En straten waar moeders niet bang hoeven te zijn, scholen waar kinderen in vrede les krijgen, en banen waarmee Amerikanen het goed hebben en groeien, dat is allemaal niet teveel gevraagd."

Voor stijl en mooie vergezichten kreeg de president punten van commentatoren en publiek – in een bliksempeiling van CNN was 78 procent van de kijkers erover te spreken). Maar aan beleidsmatige inhoud had hij heel wat minder te bieden. De sturing, de invulling van zijn plannen, waarop vooral veel Republikeinse Congresleden zullen hebben gehoopt, kwam maar mondjesmaat. Waar bijvoorbeeld de biljoen dollar vandaan moeten komen die Trump wil investeren in nieuwe wegen en bruggen, is nog steeds niet bekend. En ook over het verlagen van de belastingen, en eventuele heffingen op import, bleef hij vaag.

En met geen woord noemde hij Rusland, het land dat de VS op allerlei manieren uitdaagt, van Syrië tot in de computers van politieke partijen, en waarmee zijn medewerkers zulke opvallend nauwe banden hebben, dat het Congres dat wil onderzoeken.