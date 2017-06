Veel stemmen verkeerd geteld bij Kamerverkiezingen

Deze stichting, die analyses maakt voor politieke partijen en overheden, heeft in totaal bijna 14.000 verschillen gevonden tussen de officiële uitslagen en de eigen tellingen in de gemeenten.

De academie zette tijdens de verkiezingen in maart bij alle gemeenten uitzendkrachten in om de stemresultaten in te zien.

Vorige week werd al bekend dat door een fout in Boxmeer 7600 stemmen niet zijn meegeteld in de uitslag. Maar er zijn bij veel meer gemeenten fouten gemaakt. De meeste afwijkingen (bijna 9000) werden geconstateerd in de kieskring Den Bosch, waar ook Boxmeer onder valt.

Een ander voorbeeld waar het volgens de Politieke Academie op 15 maart fout ging is Bergeijk. Het hoofdstembureau gaf voor Bergeijk geen enkele D66-stem door, terwijl die partij er volgens een opgave van de gemeente bijna 1100 had gehaald. In Meierijstad misten 201 stemmen voor de PvdA, 111 voor D66, 28 voor het CDA en 23 voor de SP.

Volgens woordvoerder Joos Smits van de academie hebben de fouten geen invloed op de zetelverdeling. "Maar het kan wel invloed hebben gehad bij de voorkeurstemmen. Iemand kan door de fouten nu net niet in de Kamer zijn gekomen of juist wel en er eigenlijk niet in horen. We pleiten er daarom voor bij de volgende verkiezingen niet meer handmatig te tellen", zei de zegsman.

CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot wil opheldering. Zij kaartte de kwestie-Boxmeer al aan in de Tweede Kamer. Een meerderheid schaarde zich achter haar wens voor een debat. "We moeten de oorzaken van deze fouten achterhalen. Hierover wil het CDA snel het debat voeren met de minister, zodat voor de komende verkiezingen aan verbeteringen gewerkt kan worden."

