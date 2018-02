Veel lokale PvdA-afdelingen doen onder andere naam mee aan verkiezingen

Lokale PvdA-afdelingen doen onder een andere naam mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Zo heette de PvdA in Cranendonck in 2014 nog gewoon ‘PvdA’. Nu doet de afdeling mee als lokale lijst ‘Pro6’. Wat eerst PGA/PvdA was in Asten, heet nu ‘PGA’. “De naam PvdA schrikt mensen af”, zegt PGA-raadslid Ronald Beniers.

Zeker elf lokale PvdA-afdelingen kwamen de afgelopen maanden tot de slotsom dat ze beter af zijn met een andere naam. Zij doopten zich om tot een lokale lijst, vaak in samenwerking met andere progressieve groepen. Bij de verkiezingen in maart doen volgens de PvdA ruim veertig afdelingen mee met een naam die niet direct herkenbaar is als ‘PvdA’.

Herkenbaarheid

De landelijke partij wilde eerder juist een rem op het vermijden van de partijnaam. Het sluiten van een progressief verbond gaat ‘in (bijna) alle gevallen’ ten koste van ‘de herkenbaarheid van de PvdA’, zo schreef het partijbureau ruim een jaar geleden in een advies aan de afdelingen. Alleen in gemeenten waar de PvdA op eigen kracht geen ‘reëel uitzicht’ heeft op een zetel was opgeven van de zelfstandigheid een optie. In dat geval, suggereert de partijtop, is het in ieder geval verstandig de naam PvdA te gebruiken in de naam van de gezamenlijke lijst. Vanuit die optiek ontstond bijvoorbeeld menig lokale PvdA/GroenLinks-lijst.

Inmiddels heeft de PvdA een nieuw standpunt. “Het gaat er ons om dat je een progressieve agenda voert, en goed verankerd bent in de samenleving”, zegt een woordvoerder. “De keuze voor een naam laten wij over aan de expertise van lokale mensen.”

De nieuwe ‘progressieve’ lijsten verwachten onder een andere naam meer kiezers te trekken. Zo werd het Progressief Akkoord Leudal (Pal) opgericht toen de lokale PvdA zag dat lokale partijen in de regio veel meer succes hadden dan de ‘Haagse’ partijen. De PvdA werkt in de nieuwe lijst samen met ‘Progressief Leudal’, waaruit lijsttrekker Joost van der Stappen afkomstig is. “De naam PvdA komt nergens meer terug”, zegt hij. Op de website staat slechts de vermelding dat Pal onder meer is opgericht door ‘leden van de PvdA’. “Het viel me eerlijk gezegd heel erg mee hoe eenvoudig ze hun naam lieten vallen”, zegt Van der Stappen.