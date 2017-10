Vedelaar wil de PvdA omvormen van slangenkuil tot een warm nest

Meer plezier en warmte, dat is wat Vedelaar (40) de PvdA wil brengen. Zaterdag op het partijcongres in Nieuwegein zal ze worden benoemd als opvolger van Hans Spekman. Ze is van plan de partij om te vormen van slangenkuil tot een warm nest.

Lid zijn moet weer leuk zijn, predicaten als slangenkuil en vechtpartij – ‘helaas zo nu en dan geen overdrijving’ – dient de partij van zich af te schudden. Te beginnen door de congressen anders te organiseren. Weg met de ‘motiemarathons’ en altijd beginnen met muziek, zegt Vedelaar. Ze zou die opening zomaar zelf eens kunnen verzorgen, want naast politicus is Vedelaar zangeres in een coverband.

De partijtop omarmde die boodschap en gebruikte het als het cement voor het laatste PvdA-verkiezingsprogramma. ‘Het is onze opgave om bestaanszekerheid te verankeren in een telkens veranderende economische wereld’, schreven de opstellers, waaronder Nelleke Vedelaar. Als lid van de programmacommissie stond ze zo aan de wieg van de huidige koers van de sociaaldemocraten. Daarbij putte ze uit haar praktijkervaringen als wethouder op dossiers als zorg, asielopvang en woningbouw.

Vedelaar zit hiermee helemaal op één lijn met de partijtop, die het vergroten van de bestaanszekerheid van burgers als hét PvdA-thema van de komende jaren beschouwt. De Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau voor de sociaaldemocratie, blies het begrip in 2013 nieuw leven in door het te koppelen aan de huidige flexsamenleving met tijdelijke contracten en soepeler ontslagrecht. In zulke onzekere tijden moet de PvdA zich inspannen voor meer zekerheid, was de boodschap die sindsdien na-echoot in interne vervolgadviezen.

Los van het verbeteren van de sfeer ziet Vedelaar het herwinnen van het vertrouwen van kiezers als haar allerbelangrijkste taak. Volgens haar is de partij in maart de rug toegekeerd ‘omdat mensen die zich in hun bestaanszekerheid bedreigd voelen, niet meer het vertrouwen hebben dat de Partij van de Arbeid er voor hen is’. Ze noemt in haar verkiezingsmanifest specifiek ouderen, leerkrachten en nieuwkomers, groepen die de PvdA lange tijd goed wisten te vinden.

Landelijke partijlijn

Met Vedelaar, geboren in Assen, getogen in de Noordoostpolder, krijgt de PvdA dan ook een voorzitter die de weg kent binnen de partij. Ze was de afgelopen zeven jaar wethouder in Zwolle, daarvoor vier jaar raadslid in de Hanzestad en zat de laatste twee jaar met landelijke prominenten in de programmacommissie, met haar neus bovenop de landelijke partijlijn. Die brug tussen lokaal en landelijk wil ze als PvdA-voorzitter blijven slaan, nadrukkelijk in die volgorde. Vedelaar wil dat de partij ‘vanaf de straat wordt vormgegeven’, niet vanuit Den Haag.

'Eberhard zal mijn inspiratie zijn als voorzitter van de PvdA'

Vanwege het overlijden van de Amsterdamse PvdA-burgemeester Eberhard van der Laan ging Vedelaar na de bekendmaking van haar overwinning niet uitgebreid in op haar plannen met de partij. “Vanaf vandaag zal dit de dag zijn dat we Eberhard verloren. Vandaag gaat het over omzien naar elkaar, over gewoon een beetje lief zijn voor je medemens. Eberhard zal mijn inspiratie zijn als voorzitter van de PvdA. Bel vandaag je geliefde, houd elkaar even stevig vast als het kan. Voor nu: heb lief.”