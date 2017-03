Vechten voor democratie is actueler dan ooit

Als een van haar laatste beslissingen voor de verkiezingen stemde de Tweede Kamer vorige week in met het voorstel van minister Asscher (PvdA, sociale zaken) om nieuwkomers als onderdeel van hun inburgering een zogenoemde participatieverklaring te laten ondertekenen.

De kern van dat besluit: als nieuwkomer leer je over kernwaarden van de Nederlandse samenleving en onderteken je dat je die respecteert. Doe je het niet, dan kun je een boete krijgen en bovendien het Nederlanderschap niet verkrijgen. Het kabinet slaat de plank echter mis met deze kortzichtige oplossing. Niet omdat je eerste- en tweederangsburgers creëert wanneer nieuwkomers iets moeten ondertekenen dat u en wij niet actief hoeven te onderschrijven, zoals D66 en belangenorganisaties stellen. Maar omdat het een schijnoplossing is.

Kiezers maken zich het meest zorgen over normen en waarden, blijkt uit onderzoek van de NOS en Ipsos. Terecht. Bij Diversion, bureau voor maatschappelijk innovatie, begeleiden we scholen en lerarenopleidingen bij het omgaan met maatschappelijke spanningen in het klaslokaal en op de werkvloer. Wij spreken regelmatig leraren die na het geven van les over de Holocaust te horen krijgen: ‘Meester, ik schrijf het wel op in mijn proefwerk, maar ik geloof het toch niet van die zes miljoen Joden’. Kennis over de Holocaust betekent niet dat je die voor waar aanneemt. En mensen vertellen hoe democratie werkt, maakt van hen nog geen democratisch burgers.

We weten inmiddels dat enkel het delen en bekrachtigen van kennis, geen garantie bieden voor de verinnerlijking van waarden. Is het dan niet naïef te denken dat het ondertekenen van een participatieverklaring werkelijk leidt tot het respecteren van de Grondwet bij nieuwkomers die dat niet al doen?

Tekst loopt door onder afbeelding.

Spiegel voorhouden

Wat werkt wel? Nieuwkomers en onszelf consequent een spiegel voorhouden. Want ook op plekken waar we bang zijn voor de gevolgen van immigratie voor onze kernwaarden, staan diezelfde waarden niet altijd even hoog in het vaandel. Wij zien op steeds meer scholen hoe angst voor immigratie zich vertaalt naar vreemdelingenhaat, zowel bij autochtone als allochtone jongeren. Wie tienerkinderen heeft, weet wellicht dat ‘Syriër’ of ‘vluchteling’ inmiddels gangbare scheldwoorden zijn. En het aantal scholen waar jongeren asielzoekers het liefst op een ‘lekke boot’ terugsturen, is al lang niet meer op één hand te tellen.

We hebben de verantwoordelijkheid te zorgen dat iedereen die onderdeel wordt van het democratische speelveld, nieuwkomers én jongeren, zich daar ook daadwerkelijk onderdeel van voelt. Dat bereik je niet met een verklaring of een proefwerk. Dat doe je in onze ervaring door het te laten schuren. Door achter de denkbeelden van de ander te komen en daarover de confrontatie aan te gaan.

Neem de 150 jonge leiders waarmee wij werken, studenten die veelal homo, joods of moslim zijn. Zij ondersteunen scholen waar homofobie, antisemitisme en vreemdelingenhaat actueel zijn en gaan onomwonden staan voor onze rechtsstaat. Dat dwingt respect af bij leerlingen. Zo zaaien zij twijfel in een rotsvast wereldbeeld waarin gelijke rechten en de wederkerigheid van tolerantie geen logische concepten zijn.

In het publieke debat worden ze niet zelden nep-moslims en nep-joden genoemd

Maar deze jonge leiders hebben het moeilijk. Nee, niet door de pittige reacties in het klaslokaal. Hun eigen omgeving vindt steeds vaker dat ze maar beter kunnen zwijgen. En in het publieke debat worden ze niet zelden nep-moslims en nep-joden genoemd. Moeten vechten voor democratie is actueler dan ooit. Het verinnerlijken van waarden en het steunen van voorvechters zouden dan ook een plek moeten hebben in het nieuwe regeerakkoord.

Juist voor die asielzoekers die naar Nederland zijn gekomen omdat ze niet mochten geloven wat ze geloven, als vrouw geen rechten hadden of als homo geen veilig bestaan konden opbouwen. En voor die jongeren die zich niet langer thuis voelen in Nederland omdat ze dagelijks worden uitgescholden vanwege hun keppel of hoofddoek of omdat ze de enigen in hun klas met óf zonder kleurtje zijn. Zij moeten weten hoe serieus wij grondrechten nemen en optreden als die geschonden worden.

Door Femke Pluymert en Kai Pattipilohy van Diversion, bureau voor maatschappelijke vraagstukken.