Vandaag spreekt Rutte zich uit: hoe verder met Europa?

De speech van Rutte, vrijdagmiddag in Berlijn, komt op een spannend moment. De lezing bij de Bertelsmann Stichting, een onafhankelijke Duitse denktank die onderzoek doet naar allerhande maatschappelijke thema's, deed in de Haagse politiek anderhalve week geleden al stof opwaaien.

Lees verder na de advertentie

PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher wilde een brief van de premier, waarin hij zou schetsen wat hij in Berlijn naar voren zou willen brengen. Meer publiciteit voor een lezing was niet nodig. Politiek Den Haag was gealarmeerd en zou veel belangstelling vandaag de aandacht op Berlijn richten.

De toespraak maakt nieuwsgierig, zeker gezien de diepe afkeer van de premier van alles wat maar zweemt naar een visie

Ook de Rijksvoorlichtingsdienst schroefde de verwachtingen op. In een persbericht wordt de lezing aangeprezen als een mogelijkheid de Nederlandse posities op actuele Europese thema's in samenhang over het voetlicht te brengen.

Zwaar op de maag Het maakt nieuwsgierig, zeker gezien de diepe afkeer van de premier van alles wat maar zweemt naar een visie. In kringen rond Rutte werd het belang van het bezoek aan de Duitse hoofdstad onmiddellijk gerelativeerd. De oppositie maakt de gelegenheid juist groot, om zich na afloop te kunnen afvragen of dit alles is. In het korte persbericht wordt ook gesteld dat Rutte in zal gaan op de meerwaarde die samenwerking tussen Europese landen heeft. Daar zit nu precies de crux en de moeilijkheid van de Nederlandse positie in Europa. Het is duidelijk dat Nederland voor grote, actuele problemen niet zonder Europa kan, maar de relatie tussen die problemen en Europese samenwerking, ligt Rutte zwaar op de maag. De premier heeft er geen enkel probleem mee te benadrukken dat migratie, terrorismebestrijding en het halen van de klimaatdoelen uit het verdrag van Parijs grote onderwerpen zijn waarbij Nederland en andere landen volledig op onderlinge samenwerking aangewezen zijn. Tijdens het debat, vorige week in de Kamer over Europa, bleek echter hoe moeilijk die conclusie ligt in de Nederlandse politiek. De partijen die nog het liefst vandaag uit de Unie stappen, maken uiteraard lawaai, maar ook bij veel andere partijen, niet in het minst bij Rutte's coalitiepartners, is de terughoudendheid groot.