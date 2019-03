Vandaag had de grote dag moeten worden voor de brexit, maar de champagne blijft nog even koud

Maar alle gereserveerde feestzalen zijn afgezegd en de champagne blijft in de koeling. In plaats daarvan kijkt heel Groot-Brittannië naar een vastgelopen parlement dat geen enkele uitweg uit de impasse weet te vinden.

De meest voor de hand liggende uitweg uit het ondoorgrondelijke brexitwoud is een meerderheid krijgen voor het al met de EU gesloten akkoord. Voor de derde keer wil premier Theresa May vandaag proberen haar deal door het Lagerhuis te loodsen. En na twee eerdere nederlagen is dit haar laatste kans.

Substantiële verandering Omdat John Bercow, de voorzitter van het Lagerhuis, May had opgedragen substantieel iets aan de tekst te veranderen om het nog een keer in stemming te kunnen brengen, moest de premier met een alternatief komen. Ze koos ervoor om niet het gehele document in stemming te brengen, maar het belangrijkste deel: het uittredingsakkoord. Ze ontdeed het van de 26-pagina’s tellende Politieke Verklaring over de toekomstige relatie met de EU. Wij zeggen tegen Westminster: we zijn gefrustreerd. Boos. Jullie hebben het Britse bedrijfsleven ernstig in de steek gelaten Adam Marshall, voorzitter van de Britse KvK In het uittredingsakkoord is afgesproken dat de Britten veertig miljard euro betalen voor de scheiding. Ook zijn er afspraken gemaakt over de rechten van de EU-burgers in Groot-Brittannië en andersom. Verder bevat het de afspraken over de Iers-Noord-Ierse grens: de beruchte backstop. Met die wijziging ging Bercow akkoord. May koestert een piepklein beetje hoop dat het daarmee draaglijker wordt voor tegenstanders. Het laat immers open hoe de Britten de toekomst uitonderhandelen, iets waar zoveel onenigheid over is. Over die Politieke Verklaring wil May een aparte stemming organiseren. Maar nog altijd bewegen er veel te weinig tegenstanders haar kant op. Zeker, prominente Conservatieve brexitgezichten als Boris Johnson en Jacob Rees-Mogg maakten een U-bocht van ongekende omvang door zich voor haar akkoord uit te spreken, net als een kleine dertig andere hardliners uit de brexitvleugel van de partij. Toch komt ze er nog zeker veertig te kort. Ook de DUP, de kleine Noord-Ierse partij die May aan een meerderheid helpt, wil haar niet steunen.

Landsbelang “Politici van alle partijen hebben de plicht om in het landsbelang te handelen. Dit is het moment”, zei minister David Lidington voor een zaal vol ondernemers. Maar zijn toehoorders waren bepaald niet onder de indruk. Bedrijven vinden dat geen enkele partij de laatste jaren in het landsbelang heeft gehandeld, maar altijd het partijbelang voorop heeft gesteld. “Wij zeggen tegen Westminster: we zijn gefrustreerd. Boos. Jullie hebben het Britse bedrijfsleven ernstig in de steek gelaten”, zei voorzitter Adam Marshall van de Britse KvK. “Drie jaar hebben we rondjes gedraaid. En na drie jaar is het echt genoeg.” Het was één van de scherpste aanvallen op de Britse politiek uit het bedrijfsleven tot nu toe. Niettemin kom er vrijdag waarschijnlijk geen duidelijkheid. Het Lagerhuis krijgt dan tot 12 april om uit te zoeken wat het wél wil. Komende maandag zal het opnieuw stemmen over brexit-alternatieven. Aangezien eergisteren geen enkele van de acht alternatieven een meerderheid kreeg, is het allesbehalve zeker dat dit maandag wel gebeurt. En zo is deze zo vaak aangehaalde datum, 29 maart 2019, een dag als alle anderen. Meer lezen over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie? Op trouw.nl/brexit verzamelen wij de beste artikelen over de brexit.

Ook met de belofte af te treden krijgt May het Lagerhuis nog niet achter zich De Britse premier belooft te vertrekken als het Lagerhuis instemt met haar plan. Voor de alternatieven blijkt niet genoeg steun.