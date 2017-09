Vanavond staan Schulz en Merkel eindelijk tegenover elkaar

Vanavond staan ze eindelijk tegenover elkaar, in het enige televisiedebat van de Duitse verkiezingscampagne: christen-democraat Angela Merkel en sociaal-democraat Martin Schulz. Maandenlang beloerden ze elkaar vanuit de verte en spraken ze op afzonderlijke podia over de ander - hoewel, het was vooral Schulz die het over Merkel had. De bondskanselier op haar beurt negeerde haar opponent soeverein, een tactiek die Schulz' bloed deed koken, maar die wel vruchten afwierp. In de peilingen gaat Merkel althans met afstand op kop.

Nu kan ze Schulz niet langer doodzwijgen. Het tv-debat, met vier gespreksleiders en uitgezonden op evenveel zenders, wordt een tête-à-tête tussen de lijsttrekkers van de twee grootste partijen, Merkels CDU en de SPD van Schulz. De 32 andere partijen op de kieslijst doen niet mee. Het tv-debat - in Duitsland heeft men het over het 'duel' - geldt als begin en tegelijk hoogtepunt van de zogenoemde 'hete fase' van de verkiezingscampagne. Over drie weken, op zondag 24 september, gaat Duitsland naar de stembus.

Of het ook echt een duel wordt, hangt ervan af of Schulz erin slaagt door Merkels gepantserde glimlach heen te breken. Merkel probeert maximaal te profiteren van de kanseliersbonus en heeft tot nu toe van de verkiezingen überhaupt geen 'strijd' willen maken, hoe vaak Schulz haar ook op de korrel nam. Ze vermeed de confrontatie, bleef uiterst kalm, haar gevoelens verbergend achter een plooi die ze gedurende twaalf jaar kanseliersschap heeft geperfectioneerd, zegt Louis Lewitan in weekblad Die Zeit. De psycholoog analyseerde de lichaamstaal van Merkel en Schulz in tal van vroegere en huidige optredens.

Vroeger kon Merkel tijdens een debat nog weleens nerveus overkomen, zegt Lewitan. "Ze sprak buiten adem, defensief, reageerde ongemanierd op de gespreksleiders."

Die tijden zijn voorbij. Tegenwoordig laat Merkel zich niet meer zo makkelijk provoceren. Ze probeert 'continuïteit' te belichamen: de bezonnen, rationele roerganger die het land op de 'weg van het succes' houdt, zoals de slogan luidt op een van de CDU-verkiezingsposters. Ze werpt zich volgens Lewitan op als vertegenwoordiger van de meerderheid. "Ze zegt minder vaak 'ik', en vaker 'wij', 'Duitsland' en 'samen'."

Een keuze tussen uitersten Schulz' persoonlijkheid is totaal anders dan die van Merkel. Hij is emotioneel, kan zijn impulsen vaak slechts met moeite bedwingen, aldus Lewitan. Hij is direct en praat openlijk over persoonlijke dingen, zoals zijn alcoholverleden. "Hij komt zeer empathisch en natuurlijk over." Authenticiteit is zijn grootste kracht. De keerzijde van zijn directheid is dat hij soms agressief overkomt. Merkels soevereine, zakelijke houding daarentegen heeft dan weer het risico dat ze arrogant over kan komen, 'vanuit de hoogte', zoals Schulz Merkel deze week nog verweet. Voor Schulz is het erop of eronder. Ten overstaan van naar verwachting 15 miljoen kijkers zal hij tijdens de anderhalf uur van het debat stevig in de aanval moeten gaan. Merkels CDU voert de peilingen al maanden aan, de partij ligt stabiel rond de 38 en 39 procent, terwijl de SPD rond de 22 en 23 blijft steken. Mede daardoor wil de verkiezingsstrijd tot nu toe maar niet spannend worden. In de Duitse pers ging het de afgelopen weken vaak over de vraag hoe dat kan. Thema's als immigratie, dieselverboden, digitalisering, sociale ongelijkheid, Europa - ze worden allemaal aangesneden, toch vlamt het niet. De voornaamste kwestie die commentatoren bezighoudt is niet wie er gaat winnen, maar met wie Merkel na de uitslag een coalitie zal vormen. Vanavond zal Schulz dat tij moeten zien te keren. Wil hij nog kans maken op het kanseliersschap, dan zijn deze negentig minuten misschien wel zijn laatste kans. Lees ook: Verslaggever Wim Boevink bekeek de manier van debatteren van Angela Merkel en zag een ware koningin.

