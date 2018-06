Van zijn charisma moest Mariano Rajoy het nooit hebben

Zo abrupt als zijn loopbaan als premier voor hem eindigde, zo lang had Mariano Rajoy in de coulissen gewacht om die positie te vervullen. Als twintiger klom hij langzaam maar gestaag binnen de partij op. Eerst in zijn geboortestreek Galicië, waar hij opgroeide en rechten studeerde. Later in Madrid waar hij het schopte tot minister onder premier Aznar, die in 1996 aan de macht kwam.

In 2004 achtte hij de tijd rijp om zelf als partijleider de verkiezingen in te gaan. Die verloor hij en ook bij de herkansing in 2008 bleken de socialisten te sterk voor zijn Volkspartij. Maar Rajoy herpakte zich en wist bij de verkiezingen in 2011 wel als winnaar uit de bus te komen.

Dat Rajoy als premier zijn uitstraling niet mee had, daar zijn vriend en vijand het over eens

Impopulaire maatregelen Eenmaal aan de macht was Rajoy niet van plan die zo maar uit handen te geven. Het lukte hem tijdens zijn premierschap verschillende crises te overleven. Allereerst kreeg hij te maken met de naweeën van de economische crisis in zijn land. Om die in goede banen te leiden en Brussel te vriend te houden, moest hij impopulaire maatregelen nemen. De Spanjaarden vergaven het hem en straften hem niet af bij de volgende stembusgang in 2015. Zijn Partido Popular verloor wel haar meerderheid, maar bleef de grootste. Ook de politieke crisis die daarop volgde - de formatie liep na bijna een jaar spaak - wist Rajoy het hoofd te bieden. Na nieuwe verkiezingen in 2016 mocht hij uiteindelijk een minderheidskabinet vormen. Even leek het er op dat Rajoy zich wél zou stukbijten op de Catalonië-crisis. De premier reageerde met harde hand toen de Catalanen vorig jaar een referendum over onafhankelijkheid in hun regio doorzetten, ook al was dat door de rechter verboden. Rajoy gaf de politie opdracht stevig in te grijpen op de dag van de illegale volksraadpleging. Honderden mensen raakten gewond. Het kwam Rajoy niet alleen in Spanje, maar ook daarbuiten op felle kritiek te staan. Toch bleef Brussel hem steunen, ook toen Rajoy artikel 155 in werking stelde en Madrid tijdelijk de macht in de opstandige regio overnam. Bij het bezweren van de verschillende crises op zijn pad, moest Rajoy het niet van zijn charisma hebben. Want dat Rajoy als premier zijn uitstraling niet mee had, daar zijn vriend en vijand het over eens. Ook in het buitenland maakte hij met zijn wat houterige voorkomen en gebrekkige talenkennis geen spetterende indruk. Liever meed hij daarom de camera's. Toen Rajoy vorige week uiteindelijk over zijn laatste crisis struikelde, een grote corruptiezaak waarbij kopstukken van zijn partij waren betrokken, verliet hij dan ook zo snel en geruisloos mogelijk via een zijdeur het parlement.