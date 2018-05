Van Poetin geen spierballentaal dit keer, zijn inauguratie is een feestje

Vanochtend is hij officieel ingezworen als president van Rusland, nadat hij in maart de verkiezingen met overmacht won. Ook tijdens zijn vierde termijn vergezelt Dimitri Medvedev hem weer als premier.

De ceremonie, live uitgezonden op de staatstelevisie, was zorgvuldig geregisseerd. Eerst zoemden de camera's in op Poetin zittend achter zijn bureau, de mouwen van zijn overhemd opgestroopt. Vervolgens pakt hij zijn jas en stapt in zijn limousine op weg naar de inauguratie in het Kremlin. De auto die Poetin vervoerde, werd uitgebreid in beeld gebracht: voor het eerst zat hij in een limousine van Russische makelij.

Het is een statement en een opmaat naar Poetins vierde termijn. De Russische economie wordt zwaar getroffen door Europese en Amerikaanse sancties en wil de komende jaren minder afhankelijk zijn van de import uit het Westen. Hij zette het herstel van de economie dan ook centraal in zijn inauguratiespeech. "Rusland moet modern en dynamisch zijn, het moet zich aanpassen aan deze tijd", aldus Poetin.

De speech is een opvallende ommezwaai met de verkiezingsretoriek. In de aanloop naar de stembusgang van maart benadrukte Poetin de militaire slagkracht van Rusland. In de speech van vandaag kwam het onderwerp maar minimaal ter sprake.

De in­au­gu­ra­tie­plech­tig­heid is vooral een symbolisch moment, waarbij Poetin zich omringt met zijn getrouwen