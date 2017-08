Van het Binnenhof naar het 'IJspaleis'

Richard de Mos raakte vlak voor het zomerreces in opspraak. Politieke tegenstanders in de gemeenteraad van Den Haag beschuldigden hem van cliëntelisme. Wie denkt dat De Mos daarvan onder de indruk is, kent hem slecht. Zijn reactie: “Ze kunnen mijn rug op.”

De kwestie in een notendop: wie lid wordt van Groep De Mos, krijgt een ledenkaart. Deze pas geeft recht een korting bij bepaalde ondernemers in de stad. Cafés, enkele snackbars, een zalencentrum, evenementencomplex De Uithof. Dat is niet nieuw, De Mos biedt dit zijn leden al enkele jaren.

Maar begin juli werd het raadslid erop aangevallen tijdens een debat in de gemeenteraad. Het was de SP, de PvdA en de Haagse Stadspartij opgevallen dat deze ondernemers met enige regelmaat terugkeren in moties en vragen van Groep De Mos. Recent voorbeeld: kan zalencentrum Opera, waar vooral veel bruiloften worden gevierd, ook een vergunning krijgen voor dancefeesten? De eigenaar is een vriend van De Mos en een sponsor van zijn partij. Opera is een van de locaties waar leden korting kunnen krijgen.

Richard de Mos ziet het probleem niet. “Ik heb de partijen die mij betichten van cliëntelisme gevraagd of zij, net als ik met Opera, locaties voor dancefeesten op het oog hadden. Het bleef oorverdovend stil. Bovendien moeten wij creatief zijn en op Amerikaanse wijze campagne voeren. Groep De Mos is een lokale partij, alle financiën moeten we zelf regelen. De ene partij geeft haar leden een roos, de ander een tomaat, wij een ledenpas. Ik ben daar heel transparant in. De donaties zijn openbaar. Ja, het kan zijn dat de zaak na de zomer in het presidium wordt besproken. Dan zullen de burgemeester en de andere fractievoorzitters horen wat ik net ook al zei: dat ze echt mijn rug op kunnen. Net als andere partijen zoek ik donaties voor de campagne. Ik doe niets dat volgens de wet verboden is.”

De 'raadsclown'

Het is maandagmiddag. Richard de Mos blikt in de fractiekamer terug op een hectische periode. De verkiezingen in 2014 leverden zijn partij drie van de 45 zetels op. Voor de volledigheid moet worden opgemerkt dat De Mos leiding geeft aan een fusiepartij. In aanloop naar de vorige verkiezingen vonden Groep De Mos en de Ouderen Partij Den Haag elkaar en gingen ze met een gezamenlijke lijst de campagne in. Begin dit jaar kwam er voor Groep de Mos/Ouderenpartij een vierde zetel bij, toen raadslid Rachid Guernaoui zich aansloot. Guernaoui zat jarenlang namens D66 in de gemeenteraad. Hij probeerde wethouder te worden, wat mislukte. Vervolgens was daar die opvallende overstap.

Geert Wilders is een briljant politicus. Maar hij is ook doorgedraaid en steeds verder ge­ra­di­ca­li­seerd. Richard de Mos

De Mos vertelt er glimlachend over. Als hij wordt geconfronteerd met een uitspraak van het CDA uit 2013, dat hij ‘een clown’ is die vooral ‘onzin’ verkoopt, begint hij zelfs te glunderen. “Ja prima, dat moeten mijn tegenstanders vooral zeggen. Voor mij is dat een bewijs dat ze mij als bedreiging zien, dat ik groei met mijn partij en dat zij vrezen dat wij hun zetels gaan afpakken.”

Bij het maken van een afspraak voor dit interview was De Mos duidelijk: “Ik sta daar best voor open, maar het PVV-boek is bij mij potdicht. Ik richt mij erop om met Groep De Mos de grootste partij van Den Haag te worden. Dus analyses over de PVV en zo, daar heb ik niets mee.”

Maar het verleden gum je niet even uit, dat beseft De Mos. Hij draagt zijn vroegere verblijf bij de PVV met zich mee. De Mos: “Geert Wilders is een briljant politicus. Ik heb veel van hem geleerd, dus daarvoor veel dank. Zonder hem zou ik nu niet in de politiek zitten. Maar hij is ook doorgedraaid en steeds verder geradicaliseerd. Daarmee zet hij zijn partij en zijn kiezers buitenspel.”