Van brede AK-partij naar cirkel rond Erdogan

President Erdogan zal vandaag op het schild worden gehesen als leider van de AK-partij. De facto was hij dat al, maar volgens de oude grondwet moest de president in Turkije formeel neutraal blijven. Na het referendum van vorige maand is dat niet meer nodig.

Maar niet alleen de grondwet is veranderd. Volgens Galip Dalay, politicoloog verbonden aan de denktank Al Sharq, is er eveneens weinig overgebleven van de AK-partij die Erdogan in 2001 mede oprichtte. Een brede democratische beweging veranderde in een strak partijkader rondom één leider. Daarmee verloor de AK-partij ook haar oorspronkelijke doel.

"De AK-partij is in feite opgericht als protestbeweging tegen een te sterke staat", vertelt Dalay in zijn kantoor in een gloednieuw zakencentrum in Istanbul. "In Turkije is de staat namelijk lange tijd gecontroleerd door het leger en het kemalistische establishment (een verwijzing naar Mustafa Kemal Atatürk, de seculiere stichter van de Turkse republiek, red.). De AK-partij bood aanvankelijk een breed platform aan groepen die hiermee ontevreden waren: de Koerden vanwege de kemalistische assimilatiepolitiek, de liberalen vanwege de ondemocratische besluitvorming, centrum-rechts vanwege het economisch beleid, en islamisten vanwege de ontzegging van religieuze rechten."

Paradox

Maar toen de AKP die sterke staat eenmaal zelf in handen had, veranderde ook de aard van de partij. "Sinds ongeveer 2010 is de AK-partij niet meer anti-establishment, maar onderdeel van het establishment. Waar de partij vroeger vanuit de samenleving en het zakenleven de staat aanvocht, heeft ze diezelfde staat inmiddels omarmd. De nieuwe grondwet bevestigt dat: alleen de president wordt gekozen, het parlement krijgt minder controle en het staatsapparaat wordt weer versterkt. Dat is precies het soort systeem waartegen de AK-partij is opgericht. De paradox is dus dat ze de kemalistische traditie min of meer voortzet."

Daarnaast verdwijnt langzaam ook de interne partijdynamiek. Het is onwaarschijnlijk dat er vandaag een ander geluid klinkt dan daverend applaus. "Vroeger was dat anders", verzucht Dalay. "De AK-partij was een diverse partij met veel meningsverschillen. Sterke partijfiguren als Erdogan, Davutoglu of Gül hielden elkaar in balans. Maar na iedere politieke crisis sluiten de gelederen rondom de figuur van Erdogan. Er is geen interne kritiek meer mogelijk."

Als het slecht gaat met de economie, heeft dit politieke gevolgen

Toch is het beeld van een partij vol ja-knikkers te simpel. Volgens Dalay is er wel degelijk onvrede, maar wordt deze gegijzeld door grote economische belangen. "Iedereen is onderdeel geworden van het systeem. Politici hebben financiële belangen die teruglopen naar de cirkel van Erdogan. Daarom zetten ze hun principes aan de kant voor materieel gewin.