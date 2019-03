Van Amsterdam naar Brussel vliegen blijft mogelijk

Voorlopig blijft vliegen van Amsterdam naar Brussel nog gewoon mogelijk. Een Kamermeerderheid, inclusief ook de coalitiepartijen D66 en ChristenUnie, wil vliegverkeer tussen de twee hoofdsteden afschaffen, maar minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur en waterstaat zal de motie waarin dat uitgesproken wordt niet uitvoeren. Afschaffing van commerciële vluchten tussen Schiphol en Brussel Airport is volgens haar niet mogelijk, omdat dat in strijd is met de vrijemarktregels van de Europese Commissie.

Lees verder na de advertentie

Van Nieuwenhuizen wil wel op zoek naar andere manieren om meer passagiers de trein in te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door reizigers in de toekomst een gecombineerd ticket voor zowel vlieg- als treinreis aan te bieden. “Een Mexicaan die naar Brussel wil en dat via Amsterdam doet, kan nu vanuit Mexico met geen mogelijkheid via NS International of de Thalys die reis in één keer boeken”, zei ze in de Kamer. Daar komt wat de minister betreft verandering in.

Suzanne Kröger (GroenLinks), indiener van de aangenomen motie, is teleurgesteld dat Van Nieuwenhuizen geen vliegverbod wil tussen Brussel en Amsterdam. Ook zij is voorstander van gecombineerde tickets voor vliegtuig en trein, maar om de toezegging van de minister hangt volgens haar nog een te grote ‘zweem van vrijblijvendheid’. Volgende maand, als Van Nieuwenhuizen met de Kamer in debat gaat over het internationale spoor, wil Kröger concrete toezeggingen over welke vluchten de minister wil vervangen door treintrajecten.

Vrijwel alle partijen in de Kamer zijn het erover eens dat Europeanen vaker de trein moeten pakken

Als meer reizigers voor korte afstanden binnen Europa de trein pakken, dan is dat volgens Kröger niet alleen goed voor het milieu. Het is misschien ook een oplossing voor de capaciteitsproblemen van Schiphol. Het is maar de vraag of Lelystad Airport binnen afzienbare termijn vluchten kan overnemen van de overvolle Amsterdamse luchthaven. “Als Schiphol dan toch vluchten moet afstoten, laat ze dan beginnen met de korte-afstandsvluchten”, zegt Kröger. “We vliegen ook niet meer naar Maastricht – en dat is verder weg dan Brussel.”

Op het traject van Amsterdam naar Brussel gaat het om een gering aantal vluchten, vijf retourvluchten per dag, maar volgens GroenLinks is het traject daarom een ideale testcase. “Laten we dit gebruiken om te kijken hoe de luchtvaart beter kan samenwerken met de spoorwegen”, zegt Kröger. “Wat werkt? Wat is nodig?” Ze hoopt dat zo op termijn ook andere korte vluchten overbodig worden.

Vrijwel alle partijen in de Kamer zijn het erover eens dat Europeanen vaker de trein moeten pakken, maar door concurrentie van goedkope vliegtickets en gesteggel tussen landen over treinverbindingen blijkt dat in de praktijk maar moeilijk te realiseren.

Lees ook: