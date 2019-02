Utrecht doet aangifte wegens lekken over de Uithoflijn

De krant AD/Utrechts Nieuwsblad publiceerde vorige week een artikel na gesprekken met betrokkenen bij de aanleg van de sneltram. Daaruit zou blijken dat de provincie Utrecht en de gemeente de afgelopen jaren miljoenen euro’s overmaakten aan bouwbedrijf BAM voor de Uithoflijn, maar waarvoor dat geld was is onduidelijk. Volgens Gedeputeerde Staten staat in het artikel informatie uit een rapport van Integis BV, dat de provincie geheim had verklaard.

“Het vermoeden van schenden van geheimhouding bij een rapport dat Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten hebben verstrekt, is een ernstige zaak. Die raakt niet alleen aan de kern van de relatie tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, maar is ook een strafbaar feit. Daarom doen we aangifte,” aldus de verantwoordelijk gedeputeerde Dennis Straat.

Integriteit GS besloten ook aangifte te doen vanwege het lekken van vertrouwelijke informatie over ‘een personele aangelegenheid’ naar De Telegraaf, die daar zaterdag over schrijft. Het zou gaan om een klokkenluider die de gemeente en provincie Utrecht beschuldigt van wanbeleid bij de aanleg van de lijn en een ton zwijggeld vroeg. Toen hij dat niet kreeg, stapte hij naar de pers. Straat: “Voor een goed provinciaal bestuur vormt integriteit een belangrijke voorwaarde.’' Volgens hem is een essentieel deel daarvan dat ambtenaren, zoals ze dat ook zweren of beloven in de ambtseed of gelofte, geheime kennis en informatie niet zullen openbaren aan de pers. “We nemen het lekken van informatie over een personele zaak hoog op en doen aangifte.” De provincie en gemeente Utrecht liggen al lange tijd onder vuur omdat de kosten voor de sneltram, die het centrum van de stad moet verbinden met de campus van de Universiteit Utrecht, enorm uit de hand lopen. De lijn had vier jaar geleden al klaar moeten zijn.

