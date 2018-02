United Democrats winnen verkiezingen Sint-Maarten

De nieuwe partij United Democrats (UD) heeft de parlementsverkiezingen op Sint-Maarten gewonnen. De partij krijgt zeven zetels, maar heeft net geen meerderheid in het vijftien zetels tellende parlement. Daar had deze samenvoeging van de Democratische Partij (DP) en de United People's Party (UP) wel op gehoopt, omdat zo de National Alliance van ex-premier William Marlin buiten spel zou blijven. Deze had door tegenwerking bij de noodhulp na orkaan Irma, de huidige politieke crisis veroorzaakt. Ondanks dat behoudt deze partij haar vijf zetels.

Voor de nieuwe regering ligt de nadruk op de wederopbouw van het Antilliaanse eiland

Toch laat de uitslag zien dat de bevolking van Sint-Maarten af wil van de oude partijen die zich inlaten met corruptie en vriendjespolitiek. De wederopbouw na Irma moet in 'schone handen' komen. De verkiezingen van maandag zijn zonder incidenten verlopen. De opkomst lag op 62 procent.

De partij USM van de omstreden Frans Richardson bezet twee zetels. Hij werd twee weken geleden nog van zijn bed gelicht omdat hij van corruptie wordt verdacht én het kopen van stemmen bij eerdere verkiezingen. De christelijke SMCP komt met een zetel voor het eerst in het parlement.

Politieke onrust Sint-Maarten kent sinds 2010, toen het een land werd binnen het Koninkrijk, veel politieke onrust. Sindsdien zijn er zeven kabinetten geweest. Voor de nieuwe regering ligt de nadruk op de wederopbouw van het Antilliaanse eiland, dat in september 2017 keihard werd geraakt door orkaan Irma. Nederland heeft 550 miljoen euro aan noodhulp vrijgemaakt. Of de verkiezingen eerlijk zijn verlopen is nog niet duidelijk. Justitie heeft van tevoren herhaaldelijk gewaarschuwd dat op stembusfraude een forse gevangenisstraf staat. Ook werd streng gecontroleerd op het kopen van stemmen. Niet alleen Richardson werd opgepakt, twee weken geleden werd bekend dat Christophe Emmanuel van de partij National Alliance als de vorige minister van infrastructuur elf percelen grond heeft weggegeven aan politieke vrienden. Hij zei daarop - zich van geen kwaad bewust - dat het weggeven van land door ministers altijd heeft plaatsgevonden op het eiland. Er was ook nog de kwestie-Silvio Matser. De oud-politicus is onlangs tot acht maanden gevangenisstraf veroordeeld voor het kopen van stemmen van gedetineerden in 2014. De directeur van de gevangenis gaf Matser destijds een lijst met tachtig stemgerechtigde gedetineerden, die elk 100 dollar kregen. Bij de uitslag in augustus 2014 bleek Matser opvallend veel stemmen te hebben gekregen in het kiesdistrict waar de gevangenis ligt. Daardoor kreeg hij als laatste op de kieslijst van zijn partij toch een zetel in het parlement.