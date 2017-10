Ultimatum voor Catalonië, grijpt Madrid vandaag in?

Carles Puigdemont is inmiddels wel gewend aan deadlines. Maar vandaag breekt voor de Catalaanse leider dan toch echt het uiterste moment van de waarheid aan. De Spaanse premier Mariano Rajoy wil om 10:00 uur weten of Puigdemont de onafhankelijkheid uitroept.

Eigenlijk moest hij die vraag maandag al met een duidelijk ja of nee beantwoorden. Maar dat deed hij niet. De week ervoor draaide Puigdemont ook al om de hete brij heen toen hij in het parlement zei het mandaat te hebben voor afscheiding om niet veel later de 'onafhankelijkheidsverklaring' op te schorten en aan te sturen op onderhandelingen.

Artikel 155

Als Spanje de autonomie van Catalonië intrekt, zal de Catalaanse premier de on­af­han­ke­lijk­heid uitroepen, zei Puigdemont

Mocht Puigdemont vandaag opnieuw verwarring stichten of juist duidelijk de onafhankelijkheid uitroepen, dan kan Madrid het artikel 155 in werking stellen. De autonomie in Catalonië wordt dan opgeschort en het centrale gezag in Madrid kan dan het bestuur van de opstandige regio overnemen. Hoe dat er in de praktijk uit gaat zien is voor iedereen gissen. Niet eerder in de vier decennia dat Spanje een democratie is, werd het veelbesproken wetsartikel geactiveerd. Een bestuursovername zal in elk geval niet stel op sprong gebeuren, het hele proces neemt wat tijd in beslag. Zo moet de Spaanse Senaat bijvoorbeeld eerst nog instemmen.

Als Spanje de autonomie van Catalonië intrekt, zal de Catalaanse premier de onafhankelijkheid uitroepen, zei Puigdemont gisteravond in het Catalaanse parlement, waarmee hij de zaak probeerde om te draaien.

Echt veel zin lijkt Rajoy overigens niet te hebben in het activeren van artikel 155. In de Spaanse media werd gisteren gesuggereerd dat Madrid bereid zou zijn het wetsartikel ongemoeid te laten als Puigdemont vervroegde regionale verkiezingen uitschrijft. De suggestie kan opgevat worden als een gebaar van Madrid richting Puigdemont om alsnog een uitweg te bieden. "Verkiezingen zijn nu geen optie", veegde Paul Romeva, lid van de Catalaanse regioregering dat idee gisteren direct van tafel.