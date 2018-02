UKIP-leider moet weg na racistische sms'jes van zijn vriendin

Bolton (54), die nog geen vijf maanden partijleider was, lag onder vuur omdat zijn toenmalige vriendin racistische teksten heeft verspreid over de verloofde van de Brits prins Harry, Meghan Markle. Vorige maand berichtte Mail on Sunday over de sms’jes van Jo Marney aan een van haar vriendinnen. In de berichtjes schrijft het 25-jarig fotomodel dat mensen met een donkere huidskleur lelijk zijn. Prins Harry’s verloofde heeft een zwarte moeder en witte vader. Volgens Marney zou Markle een smet zijn op het blazoen van de koninklijke familie.

UKIP zegde na de berichtgeving haar lidmaatschap op. De vriendin van de partijleider bood haar excuses aan voor het ‘schokkend taalgebruik’, maar zei ook dat haar woorden uit hun verband zijn gerukt. Bolton maakte een einde aan de relatie met Marney. Toch kwam zijn positie meteen onder druk te staan, maar hij hield het nog een maand vol tot de stemming dit weekend.



De partij wil binnen drie maanden een verkiezing voor een nieuwe leider houden. Bolton liet aan Sky News weten dat hij zich mogelijk weer verkiesbaar stelt. Hij had eerder al gezegd dat hij zich afvroeg of UKIP nog een leiderschapscrisis zou overleven. De voormalig militair werd in september de vierde leider binnen één jaar. UKIP bestaat sinds 1993. De partij werd onder Nigel Farage een belangrijke drijfveer tot het referendum in 2016 over het lidmaatschap van de EU. Farage bleef Bolton afgelopen maand steunen.