Uitgesloten van kiesrecht: een van de opmerkelijkste kronkels van de Nederlandse democratie

Door heel Utrecht klepperen de brievenbussen. Het is de week van 24 april als bij alle huishoudens de oproepen om te stemmen voor de Europese verkiezingen binnenvallen. In de witte enveloppen zitten een stempas en een briefje van de gemeente. “U mag voor deze verkiezingen stemmen als u niet uitgesloten bent van het kiesrecht”, schrijft de gemeente.

Achter dat ene zinnetje gaat een van de opmerkelijkste kronkels van de Nederlandse democratie schuil. Het zinnetje moet de democratie beschermen door die deels op te heffen. In Utrecht slaan de woorden slechts op één inwoner van de stad. In totaal zijn er 25 Nederlanders verdeeld over twintig gemeenten die het lot van deze ene Utrechter delen. Wat de reden is dat dit exclusieve groepje geen kiesrechten heeft, willen de woordvoerders van de gemeente Utrecht en het ministerie van binnenlandse zaken niet zeggen.

“Ik neem aan dat voor alle uitgeslotenen nu geldt dat hun het kiesrecht vlak na de oorlog is afgenomen”, zegt Melle Bakker, secretaris-directeur van de Kiesraad. In totaal verloren 85.000 Nederlanders hun actief en passief kiesrecht in de naoorlogse rechtbanken en tribunalen. Sommigen waren als tiener bij de SS gegaan en vochten tegen de oprukkende Russen aan het Oostfront. Anderen hadden pro-Duitse blaadjes gedrukt in hun familiedrukkerij. Weer anderen waren lid van de NSB, net als hun vader, broer of echtgenoot.

Verplichte niet-stemmer

Zo kon het dat de tribunalen een gat sloegen in het huis van de democratie, in de hoop dat het huis steviger zou staan. Tienduizenden Nederlanders stemden niet mee toen KVP’er Louis Beel de eerste gekozen naoorlogse premier werd. In hun vonnis lazen ze dat ze verplichte niet-stemmers waren geworden. Soms voor tien jaar, soms voor het leven.

Een deel legde zich neer bij de straf. De politiek is voor hen en vele lotgenoten een voorbij gevaren schip. Maar dat geldt niet voor alle zogeheten politiek delinquenten.

Met zijn typemachine tikt Piet Cieraad in zwarte inkt ‘Mevrouw!’ op het briefpapier dat voor hem ligt. Het is eind juli 1971 en de brief is Cieraads zesde poging om een volwaardig burger te worden. Opnieuw zet hij zijn hele verhaal op papier. Pas onderaan de pagina komt Cieraad tot de kern, tot die ene vraag waar het al jaren om draait. “Met klem verzoekt hij U, hem de stemrechten terug te willen geven.”

De brief is gericht aan koningin Juliana. De rijzige man met zijn scheve spitse neus legt haar uit dat het al jaren zijn grootste ergernis is dat hij niet mag stemmen. Hij woont in een vrijstaand huis in Naarden, heeft zijn twee kinderen vaderlandsliefde en koningsgezindheid meegegeven en behoort met zijn baan als verkoopleider bij een groot bedrijf tot de Nederlanders die het meeste belasting betalen. Bovendien heeft hij genoeg financiële middelen om ’s lands beste advocaten in te huren, pocht Cieraad dreigend in zijn brief aan de koningin.

Piet Cieraad, die nog altijd militaristisch met zijn hakken slaat, is niet altijd een modelburger geweest

Maar stemmen mag Cieraad niet. De vijftiger die nog altijd militaristisch met zijn hakken slaat, is niet altijd de modelburger geweest die hij in de brief aan de koningin schetst. In de jaren dertig begint het nationaal-socialistische vuur te smeulen bij de jonge Cieraad. Als vijftienjarige bezoekt hij bijeenkomsten van de NSB en uiteindelijk klimt hij op tot lijfwacht van Anton Mussert. In de late oorlogsjaren komt hij als agent bij de Sicherheitsdienst terecht. Daar komt zijn fanatiekste kant naar boven. In de omgeving van Zwolle is hij betrokken bij de dood van tien mensen en pakt hij ruim zeventig verzetslieden, joden en onderduikers op.

Hij was een ‘jonge dwaas’, vat Cieraad zijn verleden samen in de brief uit 1971. Dat hij aanvankelijk de doodstraf kreeg, laat hij weg. Net als de gratie die hij kreeg voor zijn levenslange gevangenisstraf. Liever legt hij de nadruk op zijn succesvolle herintrede in de naoorlogse maatschappij halverwege de jaren vijftig. Toch zit er geen gelukkig man achter de typemachine in Naarden. Zolang het kiesrecht ontbreekt voelt hij pijn. De staat heeft hem tot een tweederangsburger gemaakt die niet mag stemmen, maar wel belasting moet betalen. Hij is een vader zonder burgerrechten, tot schaamte van zijn inmiddels volwassen dochter, vermoedt Cieraad. Bovendien is hij kwetsbaar in de ogen van anderen. Zo zeer zelfs dat ze hem afpersen, vertrouwt de oud-NSB’er een ambtenaar op het ministerie van justitie toe.

De grieven van Cieraad worden gedeeld door andere NSB’ers die hun kiesrecht kwijt zijn. In 1966 spreekt het televisieprogramma ‘Inburgeren’ er drie. Ze geven aan dat ze het erg vinden voor hun kinderen en dat het ontbreken ervan ze dwars zit bij sollicitaties en contact met officiële instanties.

Ondanks hun smeekbeden blijft het antwoord van de staat koel en hetzelfde. “Er zijn geen wettelijke bepalingen, welke het mogelijk maken deze uitsluiting op te heffen.”