Uiterst conservatieve Noord-Ierse partij lijkt sleutelrol te krijgen

Ineens zijn alle ogen gericht op de Noord-Ierse Democratic Unionist Party (DUP). De partij moet door de desastreus verlopen verkiezingen voor de Conservatieven Theresa May in het zadel houden. De Unionisten spelen met tien zetels in het parlement in Westminster een marginale rol, maar zijn aan de andere kant al jarenlang aan de macht in Noord-Ierland.

De DUP werd opgericht door dominee Ian Paisley, een zeer uitgesproken protestantse unionist. Hij zette in de tijd van de Noord-Ierse Troubles regelmatig de al zeer gespannen situatie verder op scherp met harde veroordelingen aan het adres van de katholieken, de Ira en Sinn Fein, de toenmalige politieke tak van de Ira.

Toch wist Paisley na het Goede Vrijdagakkoord tot inkeer te komen en bleek hij uiteindelijk in staat om een regering van nationale eenheid te vormen met de aartsvijand Sinn Fein. Hij deelde de macht met de onlangs overleden Martin McGuinness.

Tegen homohuwelijk

Sindsdien is de DUP steevast de grootste partij in Noord-Ierland. Ze staan bekend als uiterst conservatief. Zo zijn ze altijd tegen de legalisering van abortus geweest en ook tegen het homohuwelijk. Dat terwijl de Conservatieven onder David Cameron, de vorige premier, in de rest van het Verenigd Koninkrijk nog het homohuwelijk invoerden.

Aan de andere kant steunen de DUP-parlementsleden in het Lagerhuis op veel grote dossiers de Conservatieven. Ook bij de vorige verkiezingen in 2015 spraken de Conservatieven daarom al met de over mogelijke regeringssamenwerking, al bleek uiteindelijk dat Cameron in zijn eentje al een absolute meerderheid wist te halen en hun steun niet nodig had. Een ander voordeel is dat de partij pro-Brexit is, iets wat de samenwerking moet vergemakkelijken.

Aan samenwerken met de DUP kleven echter twee gevaren. De partij lag in Noord-Ierland lange tijd onder vuur door een subsidieschandaal, waar de huidige Noord-Ierse premier en DUP-leider Arlene Foster als minister bij betrokken was. Daardoor besloot het katholieke Sinn Fein het vertrouwen in de regering van nationale eenheid op te zeggen, omdat Forster als premier weigerde op te stappen. De verkiezingen in maart loste weinig op; wederom kwamen de DUP en Sinn Fein bovendrijven als de grootste partijen. Maar in de afgelopen maanden is het niet gelukt om een regering te vormen. Die instabiele situatie kan voor onrust zorgen binnen de partij.

Ten tweede is de DUP weliswaar voor Brexit, maar zal de partij wel veel toezeggingen voor Noord-Ierland eisen. Zo willen de unionisten absoluut niet dat Noord-Ierland een speciale status krijgt, om op die manier de grens met Ierland open te houden, iets wat in de wandelgangen soms als compromis wordt genoemd. De DUP wil kosten wat kost dat Noord-Ierland in zijn huidige status bij het Verenigd Koninkrijk blijft. Dat maakt het voor May moeilijker om op het sowieso al ingewikkelde Noord-Ierse dossier bij de Brexit-onderhandelingen water bij de wijn te doen.