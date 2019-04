Tweede man van Forum voor Democratie uit stevige kritiek op Thierry Baudet

Het is opmerkelijk dat het leiderschap van een partij zo scherp wordt bekritiseerd van binnenuit. Henk Otten is mede-oprichter van de partij. Samen met Baudet heeft hij de afgelopen twee jaar gewerkt aan de uitbouw van Forum voor Democratie. Vanaf begin juni is Otten namens FvD fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Daar zal hij direct een invloedrijke plek krijgen. Forum wordt in één klap de grootste partij in de senaat.

In het NRC-interview eist Henk Otten zijn plek op als prominent Forum-politicus, iemand die er niet voor terugdeinst Thierry Baudet aan te vallen. Otten heeft zich geërgerd aan de toespraak die Baudet hield op de avond van de Provinciale Statenverkiezingen. Die duurde twintig minuten en ging over ‘de uil van Minerva’ en de ‘boreale wereld’’. Otten: “Ik vind: bewaar zo’n verhaal voor een lezing. Doe dit niet als heel Nederland bezig is met de uitslag. Ik zou alle lijsttrekkers uit de provincies op het podium hebben gehaald. Achteraf heb ik tegen hem gezegd: je had het succes meer moeten delen.”

Het is best lastig voor hem. Maar hij zal er toch aan moeten wennen. De partij is groter dan Baudet. Ik hoor van veel kiezers: jullie hebben zulke goeie mensen. Laat dat dan ook zien Henk Otten in NRC Handelsblad

Otten vindt dat Forum voor Democratie nu te veel de Baudet-partij is. De tweede man van de partij was destijds, zegt hij, betrokken bij de provinciale uitbouw van de LPF. “Dat werd een enorme chaos. In het begin zijn de mensen zó enthousiast. Vervolgens krijg je een posterplakker in zeg maar Friesland die vindt dat hij de baas moet worden van Friesland omdat hij de meeste posters heeft geplakt.”

Daarom vond Otten het verstandig dat Forum in eerste instantie vooral om de persoon-Baudet zou draaien. “Maar nu zitten we in een andere fase. Daarom zijn we in het bestuur aan het praten om, rustig en gecontroleerd, onze mensen in de provincies meer bij de partij te betrekken. Misschien met een soort van partijraad met volksvertegenwoordigers. Zodat de partij als organisatie levensvatbaar wordt, ook zonder Baudet of zonder Otten (...) Het is best lastig voor hem (Baudet, red.). Maar hij zal er toch aan moeten wennen. De partij is groter dan Baudet. Ik hoor van veel kiezers: jullie hebben zulke goeie mensen. Laat dat dan ook zien.”

Wat Otten ook dwarszit is dat Forum door de omstreden uitspraken van Baudet in de hoek van fascisme en racisme wordt geplaatst. Otten in NRC: “Ik wil daar niks mee te maken hebben. Baudet moet onze mensen niet nodeloos in de wind zetten. Het is misschien leuk om een gewaagde uitspraak te doen, maar we zijn nu een grote partij. Het is de vraag of je een politieke partij moet gebruiken als vehikel voor academische debatten die je zelf leuk vindt. Ik vind van niet.”

Nexit Otten en Baudet kwamen eerder met elkaar in aanvaring over de opstelling van de partij richting Europa. Baudet bepleitte meerdere malen dat hun partij een nexit voorstaat, een vertrek van Nederland uit de Europese Unie. Otten is veel terughoudender, vooral vanwege de huidige, onoverzichtelijke situatie in het Verenigd Koninkrijk. Baudet nam zijn woorden terug. Inmiddels wil Forum voor Democratie nog slechts een referendum over de toekomst in de EU. Otten wil straks in de Eerste Kamer ‘op een constructieve manier’ politiek bedrijven, zegt hij in NRC. “Feitelijk en inhoudelijk, ik ben van de zakelijke lijn. We zijn heel eclectisch. Pragmatisch. We gaan niet zoals de SP met tomaten gooien en overal tegen stemmen.” Hoe het in ieder geval niet moet, vindt Otten, is een meldpunt voor linkse indoctrinatie in het onderwijs oprichten. “Dat vind ik een misser. Dat heeft toch iets van een kliklijn. Ik was er niet bij betrokken, het kwam van ons wetenschappelijk instituut. Er is een reëel probleem. Maar dat klik- en klaaggedoe vind ik niet de manier om het te veranderen.”

