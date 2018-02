Tweede Kamer wil Shells ware gezicht zien

Binnen zes dagen heeft de Tweede Kamer de hoofdrolspelers aan tafel. De politici spreken eerst met twee juristen, hoogleraar ondernemingsrecht Steef Bartman en advocaat Eva Nass. Vervolgens zijn er vragen voor de directies van Shell (Marjan van Loon), ExxonMobil (Rolf de Jong) en de Nam.

De politiek wil helderheid over de aansprakelijkheid van Shell voor de schade die is ontstaan en nog kan ontstaan door gaswinning in Groningen. Het concern is voor de helft eigendom van de Nederlandse Aardoliemaatschappij (Nam), maar trok in juni de 403-aansprakelijkheidsverklaring in. Dat betekent mogelijk dat Shell niet langer aansprakelijk is voor schikkingen die getroffen worden om de aardbevingsschade te vergoeden, verklaarden deskundigen zaterdag in Trouw. Welke vragen leven bij de Kamer?

Waarom trok Shell de 403-verklaring in als dit niet nodig was?

Hoe zit het juridisch met de aansprakelijkheid van Shell? Shell beweert dat de 403-aansprakelijkheidverklaring alleen van toepassing was op voor leveranciers en andere contractanten. Bleef de aansprakelijkheid voor aardbevingsschade dan recht overeind? Daarover zijn juristen het niet eens. Bartman zei daarover in Trouw: “Het betreft een rechtshandeling waarvoor Shell zijn aansprakelijkheid nu op voorhand kennelijk heeft uitgesloten.”

Waarom kwam Shell pas na enkele dagen met de garanties voor de Nam? De verklaringen van Shell volgden elkaar snel op afgelopen dagen. In eerste instantie zei het bedrijf dat de aansprakelijkheidsverklaring niet meer nodig is omdat de Nam zelf een jaarverslag publiceert. Een dag later kwam er een persbericht waarin stond dat Shell desondanks ‘zich zal inzetten om de Nam ook op termijn financieel gezond te houden’. Eergisteren was er een derde verklaring waarin het woord ‘garanties’ viel. Shell wil garanties afgeven om verplichtingen tegenover de Nam en schadeclaims na te komen, staat er boven het bericht.

Waarom werd de keus gemaakt om de 403-aansprakelijkheidsverklaring in te trekken? Deskundigen zeggen dat het intrekken van een aansprakelijkheidsverklaring niet nodig is, ook al heeft een bedrijf een eigen jaarverslag. Waarom deed Shell het toch? Tot op heden heeft de Shell-directie hier geen helder antwoord op gegeven.

Hoe gaat die andere aandeelhouder, ExxonMobil, om met de aansprakelijkheid? Shell en ExxonMobil zijn beide voor 50 procent eigenaar van de Nam. Het Brits-Nederlandse Shell was de afgelopen dagen onderwerp van gesprek. Maar van de Amerikaanse mede-eigenaar werd nauwelijks iets vernomen.