Tweede Kamer wil opheldering van Kaag over Nederlands geld voor Brits Oxfam

Minister Sigrid Kaag (ontwikkelingssamenwerking) heeft dit de Tweede Kamer laten weten. In de brief van de minister staat dat Oxfam Novib 15 miljoen euro heeft ontvangen van de Samenwerkende Hulporganisaties om de slachtoffers van de aardbeving in Haïti in 2010 te helpen. Van dat bedrag is 8,3 miljoen besteed via Oxfam in Groot-Brittannië.

Wat de VVD betreft wordt de organisatie alsnog financieel gekort, zegt Kamerlid Bente Becker, bijvoorbeeld door toekomstige subsidies te verlagen.

Kaag bevestigt dat het ministerie al in april 2012 is geïnformeerd over seksuele schandalen door personeel van het Britse ­Oxfam

Kaag schrijft in haar brief dat een accountant op verzoek van Oxfam Novib onderzoek heeft gedaan naar de uitgaven van de Britse afdeling. Volgens de minister bleek daaruit dat er ‘geen fraude met programmamiddelen is gepleegd met hulpgelden’. Ook de Algemene Rekenkamer heeft de kwestie onderzocht en kwam tot hetzelfde oordeel. Daarmee is de zaak ‘afgehandeld’, aldus de ­Rekenkamer.