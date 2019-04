Tweede Kamer wil minder strenge milieueisen voor genetisch gemodificeerde medicatie

Ongewijzigd is de rolverdeling in het laatste stadium van de titelstrijd, niet noemenswaardig gewijzigd zijn de cijfers. Ajax is de soepel spelende koploper, de favoriet daarom nu, PSV haakt in een dorre stijl nog altijd aan: gelijk in aantal punten, één doelpunt ingelopen, na de 0-3 zege bij Willem II.