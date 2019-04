Tweede Kamer wil dat medicatie moet worden uitgezonderd van strenge milieueisen

Met een album vol muziekstukken die Rembrandt in zijn tijd gehoord heeft en een documentaire over de legendarische cellist Rostropovitsj, is de verzameling cd’s op vrijdag deze week opvallend veelzijdig. Van de zonnige nieuwe popplaat van Matt Simons tot de Zweedse folkband The Tallest Man On Earth en de fascinerende teksten van Aldous Harding: het regent sterren.