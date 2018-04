Twee jaar cel? Daar halen ze in Rusland de schouders over op

Tatjana Gloesjkova is geen Russische activiste van het eerste uur. Bij toeval kreeg ze zeven jaar geleden een baan als mensenrechtenadvocaat bij het onafhankelijke mensenrechtencentrum Memorial. Het werk is niet zonder risico's en de keren dat ze een overwinning boekt in eigen land is op een hand te tellen. "We hebben geen illusies, de vrijheid van meningsuiting wordt verder ingeperkt. We zijn hooguit in staat om de situatie te stabiliseren", zegt Gloesjkova die onlangs op uitnodiging van het Amsterdamse debatcentrum De Balie in Nederland was.

Vladimir Poetin is net herkozen. Wat verwacht u van zijn nieuwe termijn?

"Een collega van mij verwoordde het laatst heel treffend: over vier jaar lopen we de rechtszaal uit en halen onze schouders op over twee jaar celstraf voor mensen die zich uitspreken over gevoelige onderwerpen. Ik kan me nog goed herinneren dat we geschokt waren over de hoge boetes (tot 4000 euro) die activisten in 2012 kregen opgelegd na protesten tegen het Poetin-regime. We staan er nu niet meer van te kijken. Er is in de tussentijd veel veranderd. Ngo's worden beboet, gemiddeld zo'n 7000 euro, als ze zich niet laten registreren als 'buitenlandse agenten'. De term alleen al is beladen, want geen organisatie wil te boek staan als spion.

"Daarnaast is de wetgeving expres vaag geformuleerd. Organisaties die geld uit het buitenland ontvangen en betrokken zijn bij 'politieke activiteiten' moeten zich registreren. Ze moeten aan tal van regels voldoen, denk aan het controleren van de boekhouding door 'onafhankelijke' bureaus. Wij verdedigen momenteel 61 ngo's, die veroordeeld zijn onder deze wet, voor het Europees Hof van de Mensenrechten. Veel van deze kleine ngo's hebben simpelweg geen geld om dit soort controles te laten uitvoeren."

"Ook op andere vlakken zijn de teugels de afgelopen zes jaar aangehaald. De Jarovaja-wetten, twee jaar geleden aangenomen, hebben veel impact. Die zijn bedoeld om terrorisme te bestrijden, maar in werkelijkheid perken ze iedere vorm van religieuze vrijheid in. Ik verdedigde een Amerikaan, een baptist, die religieuze bijeenkomsten organiseerde in zijn huis. Hij deelde folders uit in de buurt. Dat mag niet onder de nieuwe wetgeving, want alleen in kerken en moskeeën mag religie tot uiting komen. Hij moest een boete betalen van 550 euro.

"Alles wat je zegt en wat je bent moet aanvaardbaar zijn voor de autoriteiten. Die wetten hebben niet zoveel met terrorisme te maken, het gaat er veel meer om dat je onderdeel uitmaakt van de belangrijkste religieuze groeperingen (moslim, orthodox of boeddhistisch). Als je daar niet bij hoort, ben je verdacht."