Tusk vraagt EU-landen open te staan voor een lang uitstel van de brexit

Tusk spreekt in aanloop naar de voorjaarstop van volgende week in Brussel veel leiders en gaat hen vragen serieus te kijken naar deze optie.

De Britse premier Theresa May zei woensdag dat haar land fors uitstel riskeert als niet snel een uitweg wordt gevonden uit de impasse in het Lagerhuis. Parlementariërs hebben haar akkoord over een ordelijke brexit al twee keer verworpen en keerden zich woensdag ook tegen een vertrek zonder afspraken over de scheidingsvoorwaarden.

May zegt dat haar regering kan aansturen op een korte technische verlenging als het Lagerhuis de deal alsnog steunt. Zo niet dan dreigt volgens haar een veel langer uitstel. Dat kan betekenen dat het Verenigd Koninkrijk toch moet meedoen aan de Europese verkiezingen.

Mochten de Britten om uitstel vragen, betekent dat niet dat een no deal-brexit op 29 maart of later helemaal niet meer mogelijk is. De EU van 27 landen moet dan besluiten of de aangevoerde reden voor het uitstel (waarschijnlijk tot 30 juni) voldoende geloofwaardig is om het te honoreren. Dat besluit moet unaniem worden goedgekeurd door alle 27 EU-landen.

Is er geen unanieme overeenstemming over het uitstel, of eventueel afstel, dan is de brexit over vijftien dagen alsnog automatisch een feit.

Het Britse parlement stemt later vandaag over de vraag of May uitstel moet gaan regelen. Volgens de regering is uitstel tot 30 juni voldoende, mits het parlement de deal met de EU volgende week alsnog goedkeurt. In Brussel wordt ook gezegd dat een kort uitstel alleen zinvol is als de Britten uitzicht bieden op een oplossing.

