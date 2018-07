Tusk: 'Jammer dat de brexit niet vertrekt, samen met Davis en Johnson'

Het vertrek van brexit-minister David Davis was toen al bekend, dat van minister Boris Johnson van buitenlandse zaken nog niet.

De reactie past in de houding die de Europese Commissie al van meet af aan uitstraalt in het brexit-onderhandelingsproces: het maakt ze in Brussel niet uit wie er aan de andere kant van de tafel zit, als die maar een duidelijke positie inneemt en oplossingen bedenkt voor de grootste brexit-problemen. De commissie onderhandelt namens alle 27 andere lidstaten over de voorwaarden van het beoogde Britse vertrek uit de Europese Unie.

Politici komen en gaan, maar de problemen die ze creëren, blijven Donald Tusk

Waar de commissie zich uit strategisch oogpunt op de vlakte houdt, kwam voorzitter Donald Tusk van de Europese Raad vanmiddag een stuk pittiger uit de hoek, luttele minuten nadat het nieuws over Johnsons vertrek bekend werd. "Politici komen en gaan, maar de problemen die ze creëren, blijven", aldus de Pool. "De brexit-puinhoop is het grootste probleem in de geschiedenis van de betrekkingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk."

Later voegde Tusk daar op Twitter nog aan toe: "Ik kan alleen maar betreuren dat het idee van brexit niet is vertrokken met Davis en Johnson. Maar… wie weet?"

Handelsrelatie Afgelopen vrijdag leverde crisisberaad in de regering-May in buitenverblijf Chequers een akkoord op over de Britse inzet voor de toekomstige handelsrelatie met de EU. Daarbij is sprake van een soort vrijhandelszone voor landbouw- en industrieproducten, maar niet voor diensten. Ook op deze voorstellen wil de commissie nog niet reageren. Het 'vredesakkoord', zoals de Chequers-deal gekscherend wordt genoemd, moet uitmonden in een formeel onderhandelingsdocument dat Londen donderdag naar Brussel stuurt, een 'witboek'. Pas als dat binnen is, wil de EU-27 met een officiële reactie komen. De crisissfeer in Londen heeft nu echter alles onzeker gemaakt. Als de Chequers-uitgangspunten overeind blijven, zal de EU niet enthousiast zijn. In Brusselse ogen begaat May immers de fout waarvoor al de dag na het brexit-referendum van juni 2016 was gewaarschuwd: 'no cherry-picking', ofwel: de Britten moeten niet de krenten uit de pap vissen en naar eigen inzicht shoppen in de vier vrijheden waarop de interne EU-markt is gebouwd. En zo te zien wil Londen wel het vrije verkeer van goederen, maar niet dat van diensten, laat staan van personen.

