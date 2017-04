Turkse oppositie wil dat referendum ongeldig wordt verklaard

Volgens Bulent Tezcan, vicevoorzitter van de Republikeinse Volkspartij CHP, zijn veel stembiljetten ingeleverd zonder het benodigde officiële stempel. Dat de Turkse kiesraad deze praktijk gisteren enkele uren voor het sluiten van de stembussen goedkeurde heeft veel kwaad bloed gezet bij de oppositie. Voorzitter Sadi Guven van de kiesraad verdedigde dat besluit door te stellen dat de niet afgestempelde stembiljetten 'bij vergissing' waren uitgegeven. Het is niet bekend hoeveel van deze stembiljetten zijn toegelaten.

Ook hebben volgens de CHP veel Turken niet met volledige privacy in het stemlokaal hun stem kunnen uitbrengen, en zouden veel stemmen in het geheim zijn geteld. Eerder drong Tezcan nog aan op alleen een hertelling van ongeveer 60 procent van de stemmen. De partij heeft al aangekondigd zijn bezwaren tot aan de hoogste rechter aan te klagen. Mocht dat geen resultaat hebben, dan overweegt de CHP de zaak aan te kaarten bij het Europees Hof voor Rechten van de Mens.

Ook de pro-Koerdische oppositiepartijen en de Turkse Democratische Volkspartij hebben uitgesproken de uitkomst van het referendum aan te gaan vechten. De mensenrechtenorganisatie IHD constateerde eveneens onregelmatigheden. In vijf provincies zouden waarnemers de toegang tot de stemlokalen zijn geweigerd.

Vervroegde presidentsverkiezingen zullen er in Turkije niet komen, zei de Turkse vicepremier Mehmet Simsek vandaag. "Zondag heeft president Erdogan gezegd dat de verkiezingen gepland zijn voor november 2019. Het is duidelijk, we hebben werk te doen,'' aldus Simsek.

President Erdogan claimde de overwinning, toen hij aanhangers van zijn AK-partij toesprak in Istanbul. "Het Turkse volk heeft een historisch besluit genomen. We gaan de belangrijkste hervorming in onze geschiedenis doorvoeren.''

Het 'ja-kamp' werd gisteravond door de Turkse kiesraad tot winnaar uitgeroepen, nadat het met ruim 51 procent het door president Erdogan uitgeschreven referendum had gewonnen. Volgens staatspersbureau Anadolu heeft 51,41 procent gestemd voor de grondwetswijziging die meer macht aan het staatshoofd geeft, en koos 48,59 procent voor nee. De officiële uitslag wordt pas over 11 of 12 dagen bekendgemaakt.

"Het is duidelijk dat het land geen lid kan worden van de EU met een grondwet die de scheiding der machten niet respecteert en waarbij alle controles en waarborgen ontbreken. Blijven spreken over de integratie van Turkije in de EU, is onder de huidige omstandigheden een farce," zegt Piri. "De uitkomst van het referendum is een enorme verschuiving weg van de Europese waarden. Erdogans beschuldigingen van 'nazi praktijken' aan een aantal EU-leiders heeft ook de geloofwaardigheid van Turkije als een politieke bondgenoot ernstig ondermijnd."

In Brussel stelde de Europese Commissie 'kennis te nemen' van het resultaat van het referendum in Turkije. De commissie wacht op de bevindingen van de waarnemersmissie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), 'ook met betrekking tot beschuldigingen over onregelmatigheden'.

Internationaal is afwachtend, maar ook afwijzend gereageerd op de voorlopige uitslag van het referendum. In Duitsland stelden bondskanselier Merkel en premier Gabriel in een gemeenschappelijke verklaring dat het Turkse volk het recht heeft om zijn eigen grondwet te beslissen, maar zij wezen er op dat president Erdogan een 'grote verantwoordelijkheid' draagt voor de volgende stappen, zeker nu het referendum maar nipt door hem is gewonnen. Zij riepen de Turkse regering op tot een 'respectvolle dialoog met alle politieke en civiele partijen in het land'.

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma: ‘In een democratie is het cruciaal dat macht begrensd is en dat burgers rechten hebben die de staat niet kan afnemen. Dit referendum staat hier haaks op en bevestigt negatieve trend ingezet onder Erdogan: Turkije glijdt af naar een dictatuur'

VVD-Kamerlid Han ten Broeke kwam met een vergelijkbare reactie. ‘Verregaande bevoegdheden na een marginale overwinning', twitterde hij in het Engels. PVV-leider Geert Wilders reageerde in een Engelstalige tweet negatief: ‘Turkije koos vandaag voor meer islamofascisme en totalitarisme.'

Ook een aantal Tweede Kamerleden heeft overwegend negatief gereageerd op de voorlopige uitslag van het referendum in Turkije. ‘Bijna helft van de Turken zegt NEE. Erdogan mag zich nauwelijks winnaar noemen in een tot op het bot verdeeld land', reageerde SP'er Sadet Karabulut op Twitter.

Nek-aan-nek



Zo’n 55 miljoen Turken waren stemgerechtigd voor het referendum en konden stemmen in een van de 167000 stembureaus die in het land waren ingericht. Met de geringe voorsprong van het aantal stemmen voor uitbreiding van de presidentiële macht in Turkije, werd de uiteindelijke uitkomst toch de nek-aan-nekrace die vooraf voorspeld was. Eerdere prognoses duidden op een veel grotere voorsprong van het ja-kamp.

In Istanbul, Izmir en Ankara, de drie grootste steden van Turkije, werd het nee-kamp met een kleine meerderheid het grootst. Volgens het staatspersbureau Anadolu is met name in de Turkse regio Centraal-Anatolië voor gestemd en was het aantal nee-stemmen in de kustgebieden aan de Egeïsche zee en het Zuid-oosten van Turkije, waar veel Koerden wonen, het hoogst.

Ongeveer drie miljoen Turken brachten hun stem uit in het buitenland. In Nederland waren er zo'n 250,000 stemgerechtigden, waarvan de helft zijn stem daadwerkelijk uitbracht. Volgens cijfers van Anadolu zou ruim 63 procent van de Nederlandse Turken voor hebben gestemd in het referendum en 36,4 procent tegen.

Als het ja-kamp het referendum definitief wint, zou president Erdogan meer macht krijgen door middel van een serie grondwetswijzigingen die Turkije een presidentieel stelsel geven en het presidentsambt flink meer macht verschaffen. De ruimere bevoegdheden voor het staatshoofd gaan ten koste van die van het Turkse parlement.

De constitutionele wijzigingen zouden naast meer macht voor Erdogan ook kunnen betekenen dat hij tot 2029 aanblijft als president, mits hij in 2019 herkozen wordt. Critici bestempelen dat scenario als een overgang naar een autoritair regime en vrezen dat de president te veel macht krijgt.