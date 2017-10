Turkse moederwolf Meral Aksener daagt Erdogan uit

“Alleen moedige mensen leggen de stenen van de weg der beschaving”, twittert Meral Aksener even voor de oprichting van haar nieuwe partij. Niet bepaald een feel-good slogan. Maar daar staat de Turkse politica met het rode korte kapsel ook niet om bekend. Liever noemt ze zichzelf een ‘asena’ – een moederwolf.

De wolf is de moeder van de Turkse natie. Althans, zo luiden de mythes van de extreem-nationalistische ‘Grijze Wolven’. De beweging stond in de jaren zeventig bekend om het in elkaar timmeren van linkse tegenstanders op Turkse universiteiten. Ak­sener raakte in die tijd verbonden met de groepering. Na een proefschrift over Turkse geschiedenis begon ze een academische carrière.

In 1995 ging ze de politiek in. Een jaar later werd Aksener Turkije’s eerste vrouwelijke minister van binnenlandse zaken. Ze beet als politica tijdens de softe militaire coup van 1997 van zich af tegen seculiere legerleiding, waardoor zij krediet kreeg bij de islamisten. In 2001 was ze zelfs kort verbonden met de oprichters van de AKP van de huidige president Erdogan, maar ze verbrak de banden omdat ze de partij toch te veel vond lijken op diens islamistische voorgangers. Vervolgens verbond ze zich aan de nationalistische MHP, de partij die wordt geassocieerd met de Grijze Wolven.

Maar de ene wolf is de andere niet. De MHP is een diverse partij met zowel religieus-conservatieve als meer liberaal-seculiere vleugels. Toen partijleider Devlet Bahceli zich in het Turkse referendum begin dit jaar achter president Erdogan schaarde, kwam Aksener in opstand. Samen met andere prominente partijleden voerde ze fel campagne tegen de voorgestelde grondwetswijzigingen die de president meer macht gaf.

Vaderlandslievend

Die beweging mondt morgen uit in de stichting van een nieuwe politieke partij. De ‘Centraal Democratische Partij’, zo speculeerden Turkse media. Deze wil zich profileren als een brede vaderlandslievende beweging die de republiek moet redden. Aksener windt dan ook geen doekjes om haar ultieme doel. Ze wil president Erdogan verslaan.

Het potentieel van de nieuwe partij ligt vooral op centrum-rechts. Dat is mogelijk gevaarlijk voor de AKP, die deze belangrijke groep stemmen deelt maar blijft winnen omdat er lange tijd geen alternatieven waren. Daarnaast hoopt de prominente politica vooral vrouwelijke stemmers te winnen. Toch heeft Aksener ook zwaktes. Als er iets is dat de Turkse oppositie nodig heeft, is het vernieuwing. In dat opzicht is de veteraan toch te veel een politieke insider. Bovendien worden haar aanhangers nog altijd geassocieerd met de extreem-nationalistische beweging waar linkse of Koerdische Turken juist van huiveren.

Wel kan de nieuwe partij voor partij-politieke verschuivingen zorgen. Vanwege de hoge Turkse kiesdrempel van tien procent zal de MHP de revolte van Aksener waarschijnlijk niet overleven. Als zij zelf wél die drempel haalt en haar extreem-rechtse imago achter zich kan laten, zou een eventuele coalitie met de oppositiepartij CHP de hoeveelheid stemmen van de AKP kunnen overschrijden.

Maar onder het nieuwe presidentiële systeem doet het parlement er minder toe. Wie de macht wil, moet eerst Erdogan zien te verslaan. Het is maar de vraag of de moederwolf ook daar toe in staat is.