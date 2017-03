Turkse minister: 'Het Nederlandse kabinet kan ons niet tegenhouden campagne te voeren'.

Cavusoglu zou 11 maart naar Nederland willen komen om hier woonachtige Turken op te roepen om voor de nieuwe grondwet te stemmen. Wordt de nieuwe grondwet aangenomen, dan stapt Turkije over op een presidentieel systeem en krijgt premier Erdogan nog meer macht. De circa 240.000 stemgerechtigde Turken die in Nederland wonen, kunnen vanaf 5 april hun stem uitbrengen.

Lees verder na de advertentie

Waar is de democratie of de vrijheid van meningsuiting waarvan jullie zeggen ons iets over te willen leren?

“Wij gaan waarheen wij willen en praten met onze staatsburgers”, zei Cavusoglu volgens het staatspersbureau Anadolu zaterdag op een bijeenkomst in de zuidelijke provincie Antalya. “Waar is de democratie of de vrijheid van meningsuiting waarvan jullie zeggen ons iets over te willen leren? Hoe zit het met de vrijheid van vergadering?”

Premier Mark Rutte liet vrijdag weten dat de Nederlandse publieke ruimte niet de plek is voor politieke campagnes van andere landen. Eerder wees de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen een bezoek van de Turkse premier al af, ook in Oostenrijk was hij niet welkom.

Duitsland en Turkije zouden eerder deze week met elkaar praten over de arrestatie van een Duitse journalist in Turkije. De Turkse minister van Justitie zegde deze afspraak echter af omdat hij kwaad was dat een bijeenkomst met hem als spreker in Gaggenau was verboden door de Duitse gemeente.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.