Turkse minister daagt Nederland voor de rechter

Vier weken geleden werd minister Kaya met veel tumult Nederland uitgezet. Zij was in Rotterdam om een toespraak te houden in het kader van het referendum voor de Turkse grondwet.

"Volgens mijn cliënte is ze in de vroege ochtend van zondag 12 maart onrechtmatig tot ongewenst vreemdeling verklaard", licht advocaat Ejder Köse toe in het AD. "Burgemeester Aboutaleb gaf opdracht haar het land uit te zetten, maar heeft daar, tegen de regels in, geen schriftelijke verklaring met uitleg voor gegeven".

Hoewel de Nederlandse regering had laten weten campagne-achtige bezoeken in het kader van het Turkse referendum niet te waarderen, kwam Kaya toch. Eerder waren al de landingsrechten van het vliegtuig van minister van buitenlandse zaken Cavusoglu ingetrokken. Ook hij wilde Turkse Nederlanders toespreken over het referendum.

Menigte bij het consulaat Kaya werd tegengehouden voor het Turkse consulaat. Vervolgens werd er urenlang onderhandeld, terwijl Nederlandse Turken zich verzamelden bij het consulaat. Uiteindelijk moest een waterkanon ingezet worden om de menigte weg te krijgen. Twaalf mensen werden gearresteerd, zeven raakten gewond. De menigte van ongeveer 3000 Turken voor het Consulaat van Turkije in Rotterdam, bij de betoging in maart. Foto: Joris van Gennip. © Jeanette Vos001 Minister Kaya werd de Duitse grens overgezet als 'ongewenst vreemdeling'. Na haar terugkeer in Turkije zei ze dat de Rotterdamse politie haar ruw en grof had behandeld, en dat ze van haar fundamentele rechten was beroofd. Lees ook: Hoe armdrukken op hoog niveau eindigde met het inzetten van een waterkanon

