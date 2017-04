Turkse ja- en neestemmers kunnen best met elkaar door één deur

Bij Vereniging Yollarbaci zijn ze het over één ding eens: de banden tussen Nederland en Turkije zullen snel herstellen. Tussen Rusland en Turkije kwam het na een ruzie ook goed, zeggen de mannen die voor de deur van de streekvereniging staan te roken. Bestuurder Yasar Celikkaya: “De spanningen zijn nu voorbij. De business tussen Turkije en Nederland gaat voor.”

Een dag na het referendum in Turkije is de winst van het ja-kamp ook bij Turken in Rotterdam-Zuid het gesprek van de dag. Dat het nipt was, maakt niet uit, zeggen de ja-stemmers. Winst is winst. Erdogan kan Turkije omvormen naar een presidentieel systeem. Níet naar een dictatuur, zoals het nee-kamp beweert, zeggen de rokers. Nee-stemmers praten het Westen na.

Negentig procent van de bezoekers van Vereniging Yollarbaci bestaat uit ja-stemmers, schat Celikkaya, maar ook het nee-kamp is gewoon welkom. Hij wijst een man na die bij de buren naar binnen gaat. “Hij stemde nee. Dat weet ik. Dat is geen probleem. Uiteindelijk ben je allebei voor hetzelfde land.”

Als de rest even weg is, maakt een oudere man een weifelend gebaar met zijn hand. Het was vroeger beter in Turkije, zegt hij. De economie, de vrijheid. Als anderen weer naar buiten komen, stopt hij zijn verhaal.

Even ontstaat er een felle discussie als één van hen zegt dat hij nee heeft gestemd. Maar die verstomt ook snel weer. Zie je wel, zegt Halil Cakmak: ja en nee kunnen best met elkaar door één deur. “Vergelijk het met Ajax en Feyenoord.” Okee, supporters kunnen niet bij elkaar in een vak zitten, maar het grootste deel van de aanhang gaat normaal met elkaar om. “Voetbal is voetbal, werk is werk. Politiek is politiek.”

Geen Gülenisten meer De ergste spanningen in de Turkse gemeenschap zijn geweest, wil Cakmak maar zeggen. Koerden zijn welkom bij Yollarbaci, zolang ze niet van de terroristische PKK zijn. “Gülenisten? Dat is helemaal anders. Die terroristen wilden Turkije kapotmaken met de coup.” Hij kent wel Gülenaanhangers, maar het contact is verbroken. “Als iemand jouw land kapot wil maken, dan praat je daar toch niet meer mee?” Een Gülenist kwam geregeld bij de vereniging. Elke keer waren er grote discussies, vaak werd iemand kwaad. Cakmak: “Toen heb ik gezegd: je kunt hier beter niet meer komen.” De doodstraf komt ter sprake, Erdogan wil er een nieuw referendum over organiseren. Vanwege al die terroristen in Turkije zou het goed zijn als die opnieuw wordt ingevoerd, zeggen Cakmak en Fanasi Kerim, die erbij is komen staan. Kerim: “Er was de afgelopen jaren zoveel terreur in Turkije. Bommen overal. De doodstraf zou goed zijn voor de PKK en Gülenterroristen. Nederland en Duitsland beschermen die terroristen.” De doodstraf zou goed zijn voor de PKK en Gülenterroristen Kerim heeft niet gestemd. Hij mocht niet, omdat hij geen geldig paspoort meer heeft. “Nooit verlengd. Daar heb ik geen spijt van, ik stem normaal niet. Maar nadat ik die rellen bij het consulaat had gezien, had ik ook wel willen stemmen voor Erdogan.” Lees ook: 'Dat bedankje uit Ankara komt nog wel'

