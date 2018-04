Turkse geheime dienst pakt gevluchte landgenoten op in het buitenland

De Turkse geheime dienst (MIT) is betrokken geweest bij het terughalen van zo'n tachtig Turkse burgers uit achttien landen. Ankara verdenkt deze Turken ervan een rol te hebben gespeeld bij de mislukte staatsgreep in 2016. Vicepremier Bekir Bozdag vertelde dat gisteren in een interview met de tv-zender Haberturk.

Bozdag liet zich er niet over uit hoe deze geheime operaties zijn verlopen en om welke landen het gaat. Hij maakte zijn opmerkingen op een moment dat zijn land een ruzie met Kosovo uitvecht. Vorige week bracht MIT zes Turken vanuit Kosovo terug naar Turkije.

"Een vergissing", volgens de Kosovaarse premier Ramush Haradinaj. Hij zegt niet op de hoogte te zijn gebracht van hun arrestatie. Dat had wel gemoeten, want de Turken, van wie vijf in het onderwijs werkten en een als arts, verbleven legaal in Kosovo.

Men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­ties vrezen dat de uitgezette Turken niet een eerlijk proces maar de cel wacht

Bezoek aan de vrouwen Haradinaj ontsloeg vanwege de kwestie zijn minister van binnenlandse zaken en het hoofd van de geheime dienst. Ook bracht hij een bezoek aan de vrouwen van de Turken die zijn meegenomen en zei hij de gebeurtenissen te betreuren. De Kosovaarse premier is door het incident ernstig in verlegenheid gebracht tegenover Brussel. Zijn land wil graag lid worden van de Europese Unie. Maar, zo liet EU-woordvoerder Maja Kocijancic deze week fijntjes aan Pristina weten, 'willekeurige arrestaties, detentie of verbanning' gaan in tegen de regels van de Europese Unie. Ook had Kocijancic een waarschuwing voor Turkije. "Het recht van elk individu op een eerlijk proces moet volledig worden gerespecteerd. Turkije heeft dat principe als kandidaat-lid van de EU en als lid van de Raad van Europa onderschreven."