Turkse advocaten gaan coup-zaken uit de weg

Rond het middaguur zit het kantoor van advocaat Celal Ülgen vol met wanhopige moeders. Gespannen luistert de groep gesluierde vrouwen naar een van Turkije’s beroemdste advocaten. Hun zonen werden gevangen genomen nadat ze tijdens de coup-poging van vorig jaar op bevel van hun commandanten de Bosporus-brug bezetten.

“Ik heb ze wat advies gegeven, maar ik neem geen Fetö-zaken aan”, vertelt Ülgen wanneer de menigte is afgedropen. Daarmee verwijst hij naar de Fethullah Terreurorganisatie, het stempel voor de Gülen-beweging dat aan iedere coup-gerelateerde zaak kleeft. “Sommige gülenisten bieden me heel veel geld aan, maar ik wil mijn ervaring niet inzetten voor de mensen die vroeger met de AKP samenwerkten.”

Hij kwam bedrogen uit. De zuiveringen breidden zich in rap tempo uit naar elke vorm van oppositie. De rechtsstaat is daarvan het eerste slachtoffer, stelt Ülgen. “De regering gebruikt de coup om een eenpartijstaat op te bouwen. Onder de noodtoestand kan de regering het parlement passeren. De benoeming van rechters wordt beïnvloed door de AKP en rechters zijn bang voor wat de autoriteiten van hun uitspraken vinden. Officieren van justitie luisteren niet naar de verdediging en mensen worden opgesloten voordat een zaak ook maar begonnen is.”

Ülgen is al 35 jaar advocaat en net als de meeste van zijn collega’s aanhanger van de seculiere oppositiepartij CHP. Volgens hem waren gülenisten jarenlang verantwoordelijk voor de infiltratie en afbraak van de Turkse rechtsstaat. De arrestatie van duizenden rechters, advocaten met banden binnen de Gülenbeweging, hoofdverdachte achter de coup, was volgens hem dan ook terecht. Ülgen sprak zelfs van een moment van ‘hoop’ dat de rechtsgang zou verbeteren.

Paranoïde

Advocate Dilek Atay begon haar carrière als raadsvrouw kort na de coup-poging. De twintiger, die niet met haar echte naam in de krant wil, vertelt vanuit een restaurant in Istanbul over de slopende eerste maanden. Af en toe kijkt ze nerveus of niemand meeluistert. “Ik word een beetje paranoïde van deze baan.”

Zelfs moordenaars mogen meer dan gülenisten

Ze werd meteen in het diepe gegooid. Via een pro deo-programma van de regering kreeg ze een ‘Fetö-zaak’ toegewezen. Normaal gesproken kun je bepaalde gevallen weigeren, vertelt ze, maar aangezien alle advocaten tegenwoordig gülenistische cliënten uit de weg gaan, geeft justitie niet langer van tevoren aan om welke zaak het gaat.

Atay’s cliënt zat al maanden te wachten op een advocaat. In de gevangenis, want sinds de noodtoestand van kracht is, worden veel verdachten in Turkije opgesloten voor hun proces begint. “Ook als de aanklager weet dat er geen bewijzen zijn, laten ze mensen soms langer wachten.”

Bovendien gelden voor gevangen gülenisten de strengste regels. De cellen zijn overvol, briefverkeer of toegang tot advocaten wordt beperkt en gesprekken met advocaten worden opgenomen. “Zelfs moordenaars mogen meer dan gülenisten”, vertelt Atay. “. Zo zei een van onze cliënten dat hij geen snoepgoed in de gevangeniskantine mocht kopen voor zijn kind dat op bezoek kwam. Iemand had gezegd dat gülenisten geheime berichten doorgeven in het snoeppapier.”