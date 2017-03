Turkije zet vergelding in gang

De 'de-escalatie' waarnaar premier Rutte zegt te streven in de ruzie met Turkije, komt nog niet van de grond. Integendeel: na een dag die aanvankelijk werd overheerst door Europese steun voor de opstelling van Nederland, kwam de Turkse regering vanavond met de eerste concrete vergeldingsmaatregelen.

Vicepremier Numan Kurtulmus zei dat het Turkse luchtruim wordt afgesloten voor alle Nederlandse diplomaten en dat de Nederlandse ambassadeur Kees van Rij, momenteel niet in Turkije, het land ook niet meer in mag. Verder zou al het diplomatieke en politieke overleg met Nederland worden opgeschort.

Als de dreigementen bewaarheid worden, is dat ongekend in de relaties tussen twee Na­vo-bond­ge­no­ten

"We doen exact wat zij ons hebben aangedaan", aldus Kurtulmus. "Zij die de crisis hebben veroorzaakt, zijn ook verantwoordelijk voor het repareren ervan."

Als de dreigementen bewaarheid worden, is dat ongekend in de relaties tussen twee Navo-bondgenoten. Enkele uren daarvoor was juist bekend geworden dat de Turkse premier Yildirim de uitnodiging van Rutte had geaccepteerd om elkaar snel te ontmoeten. Onduidelijk is of, en zo ja wanneer deze toenaderingspoging doorgaat.

President Erdogan noemde Nederland nogmaals in een adem met de begrippen ‘nazisme’ en ‘neonazisme’. Hij kondigde aan dat de twee ministers die Nederland niet in mochten naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zullen stappen, al zei hij niet te verwachten dat Turkije de zaak zal winnen. Het hof is onderdeel van de Raad van Europa, een niet-EU-instelling waarvan Turkije ook lid is.

Minister van buitenlandse zaken Bert Koenders reageerde laconiek op het Turkse dreigement om naar het Hof te stappen. "Mocht de klacht ontvankelijk worden verklaard zien we de zaak met vertrouwen tegemoet'', zei Koenders. "Overigens staat Turkije zo goed als bovenaan de ranglijst als het gaat om veroordelingen door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.''

Weer uithaal naar Merkel President Erdogan riep Turken in Europa verder op om bij verkiezingen niet op ‘anti-Turkse partijen’ te stemmen, een impliciete verwijzing naar de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag. Hij haalde ook weer uit naar de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die eerder op de dag klip en klaar haar steun had uitgesproken voor de Nederlandse handelwijze van afgelopen weekeinde. Toen waren twee Turkse ministers niet welkom om op Nederlandse bodem campagne te voeren voor het grondwetsreferendum van 16 april. Merkel verzekerde Nederland van haar ‘volledige ondersteuning en solidariteit, in het bijzonder aan mijn Nederlandse ambtgenoot Mark Rutte’. Nederland staat hier stevig z’n mannetje Frans Timmermans, tweede man van de Europese Commissie Duitsland was eerder deze maand al beschuldigd van ‘nazi-praktijken’ door Erdogan, afgelopen weekeinde was Nederland aan de beurt. “Totaal onaanvaardbaar”, zei Merkel. “Zeker voor Nederland, dat zo veel heeft geleden onder het nationaal-socialisme.”

Steun vanuit Brussel Bijval kwam er ook uit Brussel, na de aanvankelijke stilte van zondag. De tweede man van de Europese Commissie, Frans Timmermans, noemde Erdogans nazi-uitspraken aan het adres van Nederland tegenover de NOS ‘onaanvaardbaar’ en zei dat de Turkse president hiermee een grens heeft overschreden. “Nederland staat hier stevig z’n mannetje”, aldus Timmermans over de maatregelen van afgelopen weekeinde. Zijn collega’s Federica Mogherini (buitenlandcoördinator) en Johannes Hahn (uitbreidingsonderhandelingen) schoven Ankara gisteren een waarschuwing onder de neus. De grondwetswijziging waarover het referendum gaat, dreigt neer te komen op een ‘machtsconcentratie’ met nadelige gevolgen voor ‘de onafhankelijkheid van de rechtspraak’. Als het referendum een ‘ja’ oplevert, dan zal Brussel nog eens goed kijken naar ‘Turkije’s verplichtingen als EU-kandidaatlid’. De onderhandelingen over een eventueel EU-lidmaatschap voor Turkije, kandidaatlid sinds 1997, lopen al jaren stroef. Sommige EU-lidstaten en het Europees Parlement dringen er al een tijdje op aan om de gesprekken geheel op te schorten.

