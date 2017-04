Turkije's toekomst ligt in vrouwenhanden

De grote winkelstraat Istiklal in Istanbul was op internationale vrouwendag vorige maand volgepakt met demonstranten. Vrouwen van alle leeftijden liepen vooraan, mannen daarachter. Dit was een protest voor vrouwenrechten, maar tussen het enorme lawaai van slogans, trommels, pannen en fluiten klonk ook ook een ander geluid: "Hayir!" (Nee).

Lees verder na de advertentie

'Kadinlar hayir diyor' (Vrouwen zeggen nee) werd in de weken die volgden een herkenbare tekst op straat en op sociale media. Het lijkt erop dat steeds meer vrouwen zich tegen het door Erdogan beoogde presidentieel systeem keren, ongeacht hun religieuze of politieke achtergrond.

Vrouwen communiceren vanwege traditionele omgangsvormen liever onderling Bahar Mestan, lid van de 'Kadinlar hayir diyor'-groep

Voor- en tegenstanders van dit systeem staan zondag lijnrecht tegenover elkaar in het Turkse referendum. Het ja-kamp heeft een kleine voorsprong in de meeste peilingen. Maar als vrouwen de polarisatie onder de Turken kunnen overbruggen, kan hun stem dit referendum van extra groot belang zijn.

Op de zondagsmarkt in de conservatieve stad Bursa beweegt een handjevol vrouwen zich tussen de bergen tomaten en olijven met een stapeltje nee-flyers in de hand. Terwijl de meeste mannen hen met zacht gebrom ontduiken, blijven veel vrouwen juist staan. "Tussen vrouwen is er nog dialoog mogelijk", vertelt Bahar Mestan. "Mannen weten vaak toch al wat ze stemmen en hebben geen zin in discussie. Bovendien communiceren vrouwen vanwege traditionele omgangsvormen liever onderling."

Tekst loopt door onder afbeelding.

Recep Tayyip Erdogan © Photo News

Onwetendheid Mestan (30) is lid van de 'Kadinlar hayir diyor'-groep in de gelovige stad Bursa. Deze werd in januari door zo'n twintig mensen opgericht en telt inmiddels bijna 500 deelnemers op Facebook en in een levendige Whatsappgroep. Door heel Turkije sporen soortgelijke lokale vrouwengroepen elkaar aan de straat op te gaan. "We richten ons vooral op conservatieve vrouwen", vervolgt Mestan. "Veel van hen weten niet waar het referendum over gaat, of stemmen hetzelfde als hun man. Zo sprak ik vandaag een vrouw die ja wilde stemmen, omdat de AKP in sociale zekerheid heeft geïnvesteerd. Toen ik haar uitlegde dat dit referendum over een fundamentele grondwetswijziging gaat, zei ze opnieuw na te zullen denken." Volgens Elif Güven (36) kunnen dit soort kleine gesprekken het verschil maken. "Vrouwen van verschillende achtergronden hebben eerder succesvol campagne gevoerd, bijvoorbeeld tegen het verbod op abortus. We hopen dat we dit keer als vrouwen het presidentieel systeem kunnen tegenhouden." De AKP-regering zorgt voor een klimaat waarin geweld tegen vrouwen toeneemt Elif Güven Juist vrouwen hebben immers veel te verliezen, meent Güven. "Het zou voor ons een ramp zijn als de macht van Erdogan verder uitgebreid wordt. De AKP-regering zorgt voor een klimaat waarin geweld tegen vrouwen toeneemt en vrouwen steeds vaker door conservatieve mannen worden aangesproken op hun gedrag. Als vrouw voel ik mij in het nauw gedreven." Onzin, vindt Zeynep Jane Kandur (54). De van origine Britse vrouw woont al 25 jaar in Turkije en is actief binnen de vrouwelijke tak van de AKP. "Er zitten juist meer vrouwen in het parlement dan ooit", vertelt ze via de telefoon. "Natuurlijk zijn ook wij nog niet tevreden, maar er is al veel bereikt." Een lange lijst volgt. "Al in 2003 schrapte de AKP een wetsartikel dat de vader als 'baas' van het gezin definieerde. De regering hervormde het scheidingsrecht, regelde gratis vakopleidingen voor vrouwen en investeerde in onderwijs voor meisjes. Dit zijn belangrijke vormen van emancipatie, zeker voor vrouwen uit armere milieus."

Hijab Daarbij komt dat het voorheen niet bepaald beter was. Volgens Kandur werkte de seculiere staatsideologie van Turkije allesbehalve bevrijdend. Vrouwen werden als paradepaardje gebruikt om het land als modern te presenteren. Vooral het oude regeringsbeleid rondom de hoofddoek zorgde voor een trauma. "Gelovige vrouwen werden buitengesloten door hun eigen samenleving", aldus Kandur. "Nog geen tien jaar geleden kon ik niet eens mijn eigen man op de universiteit bezoeken, omdat hoofddoekjes daar verboden waren. De AKP heeft deze wet na een lange strijd weten te schrappen. Moet je nagaan wat een opluchting dat was voor de zestig procent van de Turkse vrouwen die een hoofddoek draagt." Grote delen van de oude Turkse grondwet hebben een militaristisch en racistisch karakter Rumeysa Özüyağlı, studente politicologie Toch voelt een jongere generatie moslimvrouwen zich op geen enkele manier verschuldigd aan de AKP. Zoals Rumeysa Özüyağlı, studente politicologie in Istanbul. "Erdogan spreekt vrouwen die de hijab dragen aan als zijn 'zusters', maar als hijabi wil ik absoluut niet met hem in verband worden gebracht." Özüyağlı komt uit een conservatieve stad in Anatolië, maar definiëert zichzelf als socialist en 'moslim feminist'. Dat betekent dat ik allereerst een vrouw ben en daarna pas een moslim." De gelovige studente deelt de zorgen van haar seculiere vriendinnen. "De AKP wordt als partij steeds masculiener en nationalistischer. Vroeger was het een partij die veel vrouwen aansprak, maar ik merk dat vrouwen de AKP verlaten. Persoonlijk denk ik dat een ruime meerderheid van de ja-stemmers uit mannen zal bestaan." Maar volgens haar heeft de 'mannelijke' koers van de AKP weinig met de islam te maken. "De AKP is pragmatisch, niet islamistisch. Grote delen van de oude Turkse grondwet hebben een militaristisch en racistisch karakter, maar opvallend genoeg wordt daar niets aan veranderd. Uiteindelijk komt dat patriarchale systeem politici gewoon goed uit, of het nou om Erdogan gaat of om de oppositie." Lees ook: 'Het Turkse presidentieel systeem beschermt juist tegen ondemocratische krachten' Lees ook: 'Wint Erdogan, is dit het laatste referendum'

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.