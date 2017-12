Turkije ontslaat weer duizenden militairen, leraren en ambtenaren

Volgens een officiële mededeling gaat het in totaal om 2756 militairen, leraren en ambtenaren die ontslagen zijn. Zij zouden lid zijn van of sympathiseren met 'organisaties die de nationale veiligheid ondermijnen'.

Na de mislukte staatsgreep van vorig jaar zomer zijn al 50.000 mensen achter de tralies gezet. Nog eens 150.000 ambtenaren zijn ontslagen of geschorst, omdat ze lid zouden zijn van de Gülen-beweging, ook wel bekend als Fetö. Erdogan ziet deze gülenisten als een bedreiging voor de democratie.

Zijn massale vervolging zorgt voor maatschappelijke onrust en sociale ontwrichting. Gülenisten verkeren door de zuiveringen die Erdogan heeft doorgevoerd in grote onzekerheid. Ze kunnen elk moment hun baan en inkomsten verliezen; ze worden met de nek aangekeken.

Mensenrechtenorganisaties en overheden maken zich zorgen over de rechtsgang en detentieomstandigheden in Turkije.

Nederland

Niet alleen in Turkije, ook in Nederland voelen Gülen-aanhangers zich vervolgd. Eerder dit jaar vertelden twintig Gülensympathisanten Trouw over de intimidaties die zij ervaren. Vooraanstaanden in de beweging, ondernemers, bestuurders in verenigingen, vluchtelingen uit Turkije en 'gewone' Turkse Nederlanders die zeggen geïnspireerd te zijn door Gülen. Meestal anoniem. Heb je het stigma 'Fetö', dan kost het je vrienden of opdrachten. Of erger: het kan gevolgen hebben voor familie in Turkije.

