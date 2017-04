Turkije licht meer dan duizend Gülenaanhangers van hun bed

De Turkse minister van binnenlandse zaken, Süleyman Soylu, maakte bekend dat de grootschalige operatie is gericht tegen vermeende aanhangers van de islamitische geestelijke Fethullah Gülen. Volgens de regering in Ankara is hij de aanstichter van de coup.

“De actie is vanochtend in 81 provincies begonnen en duurt nog steeds voort”, tekende het regeringsgezinde persbureau Anadolu op uit de mond van minister Soylu. “Op het moment van spreken zijn 1009 personen gearresteerd in 72 provincies. Dit is een belangrijke maatregel voor de staat en de Turkse Republiek.” Het gaat om een Gülennetwerk met de naam de ‘geheime imams’ dat in de politie infiltreerde, zei Soylu.

Parallelle staat Bij de operatie zijn volgens persbureau Anadolu zo’n 8500 politieagenten betrokken. Daarmee is het een van de grootste arrestatiegolven van de afgelopen maanden gericht tegen aanhangers van Gülen. De arrestanten zouden naar Ankara worden overgebracht. Turkije vaardigde in totaal meer dan 3000 nieuwe ar­res­ta­tie­be­ve­len uit Turkije vaardigde in totaal meer dan 3000 nieuwe arrestatiebevelen uit voor mensen die iets met de couppoging te maken zouden hebben. Gülen woont in de Verenigde Staten en Ankara wil dat de Amerikanen hem uitleveren aan Turkije, maar de verzoeken werden vooralsnog genegeerd. De Turkse autoriteiten beschuldigen Gülen, een oud-bondgenoot van president Recep Tayyip Erdogan, ervan aan het hoofd te staan van een terroristische organisatie die overheidsinstanties binnendringt om een parallelle staat te stichten. Sinds de mislukte staatsgreep zijn meer dan 46.000 mensen gevangen gezet en verloren 120.000 mensen, onder wie militairen, politieagenten, leraren en ambtenaren, hun baan.

Tweespalt De arrestaties van vannacht komen tien dagen na het omstreden referendum in Turkije, dat ervoor zorgt dat Erdogan zijn presidentiële bevoegdheden kan uitbreiden. Kort na de uitslag maakten Turkse oppositiepartijen en Europese waarnemers melding van onregelmatigheden. In Turkije was sprake van een couppoging met het doel de regering omver te werpen en de staat te vernietigen Erdogan Het referendum heeft tot tweespalt geleid in Turkije. Erdogans critici beweren dat het land verder richting een autoritair systeem zal afdrijven, met een leider die erop uit is de democratie en de seculiere fundamenten te verzwakken. Erdogan zelf zegt dat de versterking van zijn presidentschap de instabiliteit voorkomt die volgens hem gepaard gaat met een coalitieregering. Dit is noodzakelijk nu de veiligheid in Turkije uit verschillende hoeken, die van de islamisten, de militante Koerden en de Gülenisten, bedreigd wordt. “In Turkije was sprake van een couppoging met het doel de regering omver te werpen en de staat te vernietigen”, zei Erdogan gisteren tegen persbureau Reuters. Medio mei staat een ontmoeting gepland tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Turkse collega Erdogan. Een van de belangrijkste punten op de agenda zal het dossier Gülen zijn.

