Turkije houdt het Koerdische Afrin in een wurggreep

Volgens de Syrisch-Koerdisch milities die Afrin in handen hebben is het enige grote ziekenhuis van de stad gebombardeerd. Negen mensen zijn daardoor om het leven gekomen. Ook met mortiergranaten werd de stad onder vuur genomen.

Lees verder na de advertentie

Burgers die weg willen wordt een veilige aftocht gegarandeerd. Dat melden althans de Turkse strijdkrachten. Het leger zei gisteren pamfletten boven de belegerde Syrische stad te hebben uitgestrooid. Iedereen die Afrin wil verlaten zal door het Turkse leger worden beschermd, staat er op te lezen. Met daarbij een oproep 'uit de buurt te blijven van stellingen en schuilplaatsen van terroristen. Sta niet toe dat ze jullie en jullie kinderen misbruiken als menselijk schild'.

Begin dit jaar viel Turkije met 'operatie Olijftak' Afrin binnen om de Koerdische militie YPG, die de plek in handen heeft, te verdrijven. YPG is gelieerd aan de Koerdische PKK waarmee Ankara al decennia lang strijd voert. Terwijl afgelopen dagen vooral beelden van duizenden vertrekkende mensen uit Oost-Ghouta, bij Damascus, de wereld overgingen, kwam er relatief weinig nieuws uit Afrin naar buiten. Ondertussen gaan de bombardementen en het grondoffensief daar nog altijd door. Gisteren zouden daarbij alleen al minstens 27 doden zijn gevallen. Het Syrische Observatorium voor Mensenrechten gaf een filmpje vrij waarop lichamen in de straten van Afrin te zien zijn.

Lees verder na onderstaande afbeelding.

© Louman & Friso

Ook de Verenigde Naties probeerden het geweld rondom de Syrische enclave op de agenda te zetten. Van verschillende kanten uitte de volkerenorganisatie haar zorgen over de situatie. Zo zei een woordvoerster van de hoge commissaris voor de mensenrechten, Ravina Shamdasani, alarmerende berichten te horen vanuit Afrin over de gevallen burgerdoden. Honderdduizenden mensen lopen volgens haar gevaar. Verder zei Shamdasani berichten binnen te krijgen over burgers die door Koerdische strijders worden tegengehouden als ze het gebied willen verlaten.

Evacuatie moet veilig en vrijwillig verlopen, benadrukte ook Antonio Guterres gisteren in de Veiligheidsraad. De secreatris-generaal van de VN zei zeer bezorgd te zijn over de 'wanhoop die te zien is bij de mensen die massaal Oost-Ghouta en Afrin ontvluchten'. De mensen die Oost-Ghouta ontvluchtten zijn inmiddels opgevangen op verschillende plekken in de regio Damascus. Daar werden dekens, matrassen en voedsel uitgedeeld.

Door middel van een video-verbinding liet ten slotte ook de VN-gezant voor Syrië, Staffan de Mistura, gisteren nog van zich horen. Turkse troepen in Afrin veroveren heel snel terrein, zei hij. De Mistura benadrukte dat de eis gesteld door de Veiligheidsraad, voor een staakt-het-vuren in Syrië heel snel moet worden opgevolgd. Van de-escalatie is op het moment geen enkele sprake, 'escalatie lijkt nu eerder de trend'.

Lees ook: Afrin brengt botsing tussen Damascus en Ankara dichterbij