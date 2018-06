Turkije, een land dat vastzit in slachtofferschap

Sema Keles bleef stil toen ze de operatiekamer niet binnen mocht. De student medicijnen had zich maanden voorbereid op haar stage chirurgie. Maar toen de arts haar hoofddoek zag, ging de deur dicht. "Ik kon alleen maar huilen", vertelt Keles. "Ineens realiseerde ik me dat het Turkije waar mijn moeder zo onder geleden heeft, nog altijd bestaat."

In Europa bestaan steriele hoofddoekjes voor moslima-chirurgen, wist Keles, maar niemand wilde naar dat argument luisteren. Uiteindelijk besloot ze via een vriend een kennis in de AKP-regering te bellen. De volgende ochtend was het probleem opgelost.

Het was oktober 2015, een paar weken voor de verkiezingen. Keles had haar vertrouwen in Erdogans AKP al jaren verloren, maar toch stemde ze voor Erdogan. "Ik had het gevoel dat uiteindelijk alleen de AKP echt voor mij klaarstaat", vertelt ze. "Het was een emotionele stem."

Met die emotie is Keles opgegroeid. Haar gelovige ouders vertelden haar als kind voortdurend over het strikt seculiere Turkije van vroeger. "Mijn moeder probeerde af te studeren met een pruik. Toen de docent zag dat ze daaronder een hoofddoek droeg, werd ze de universiteit uit gestuurd. Uiteindelijk heeft ze na twintig jaar wachten alsnog haar diploma gehaald omdat de AKP het hoofddoekverbod ophief. Daarom zal ze Erdogan nooit afvallen."

Dat bleek al tijdens het referendum van vorig jaar. Echte AKP-stadswijken met veel studenten, zoals Fatih en Üsküdar in Istanbul, stemden mondjesmaat voor of zelfs tegen Erdogans presidentieel systeem. "Het luchtte op dat Erdogan zo schrok van de resultaten", vertelt Keles, die zelf in Fatih woont. "Kiezers wilden een waarschuwing afgeven, maar de vraag is of de regering dat heeft begrepen."

Oude bolwerk

Keles ziet steeds meer posters van de oppositie in het oude AKP-bolwerk Fatih. Vooral de islamistische Saadet Partij wint terrein onder gelovige stemmers die het gevoel hebben dat Erdogan zijn principes verloren heeft. "Maar het gaat ook om de economie", benadrukt de jonge arts. "Veel bedrijven hier zijn afhankelijk van de koers van de lira en het investeringsklimaat. Ze vinden dat Erdogan grote fouten heeft gemaakt in de buitenlandse politiek. Onze relatie met Europa is verpest."

Toch is Keles kritisch over Europa's eigen rol hierin. "Het helpt ons voor geen meter als een of ander Duits of Frans tijdschrift weer eens besluit om Erdogan als een dictator op de voorpagina te zetten", zegt ze gefrustreerd. "Jullie hoeven mij echt niet te vertellen wie Erdogan is. Dat weet ik veel beter, want ik leef er iedere dag mee."

In plaats van een kennis in de AKP te bellen, had ik zelf een protest kunnen organiseren Sema Keles, afgestudeerd arts

"Erdogan leeft juist van de kritiek van het Westen", vervolgt ze. " Iedere keer als de westerse media iets slechts over Erdogan schrijven, springt mijn moeder voor hem in de bres. Ik weet heel goed dat zij ook teleurgesteld is in de AKP. Maar omdat ze dat niet aan zichzelf durft toe te geven, zegt ze dat het Westen slecht is, ik verwend ben of dat onze generatie niet weet hoe erg het vroeger was."