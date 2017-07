Turkije beschuldigt Amnesty-directeur van lidmaatschap terreurorganisatie

Amnesty-directeur Idil Eser wordt er volgens de aanklacht van verdacht lid te zijn van een gewapende terroristische organisatie, maar van welke meldt de aanklacht niet. President Erdogan heeft eerder vage beschuldigingen geuit dat de activisten betrokken waren bij een bijeenkomst die de “aard van voortzetting” had van de mislukte staatsgreep van vorig jaar.

Lees verder na de advertentie

Eser werd op 5 juli opgepakt, samen met zeven mensenrechtenactivisten van andere organisaties en twee trainers. Zij waren bijeengekomen voor een workshop over digitale veiligheid in een hotel niet ver van Istanbul.

Deze tien activisten zijn onschuldig. Dat is glashelder en dat hadden de aanklagers in twaalf dagen zo kunnen vaststellen. Salil Shetty, secretaris-generaal Amnesty International

De Amnesty-directeur en vijf activisten moeten in de cel blijven in afwachting van hun proces, bepaalde een rechtbank in Istanbul. Vier andere activisten zijn vrijgelaten, maar mogen het land niet uit en moeten zich geregeld melden bij de politie. De trainers die ook werden opgepakt zijn een Duitser en een Zweed.

Gerechtigheid weg “Deze tien activisten zijn onschuldig. Dat is glashelder en dat hadden de aanklagers in twaalf dagen zo kunnen vaststellen”, zei Amnesty’s secretaris-generaal Salil Shetty in een reactie op de uitspraak. "Het besluit om deze zaak toch door te zetten maakt nog duidelijker dat waarheid en gerechtigheid volstrekt verdwenen zijn in Turkije.” De arrestaties zijn onderdeel van een zuiveringsgolf die Erdogan inzette na de mislukte staatsgreep van net een jaar geleden. In die tijd zijn zeker 50.000 mensen gearresteerd, onder wie honderden journalisten, activisten, advocaten en mensenrechtenverdedigers. Meer dan 150.000 overheidsdienaren zijn ontslagen omdat zij volgens de autoriteiten de coup steunden of sympathie koesteren voor de Turkse islamitische geestelijke Fethullah Gülen, die volgens Erdogan achter de staatsgreep zit. ‘Iedereen in Turkije die het niet eens is met het beleid van president Erdogan, leidt een zeer onzeker bestaan’, stelde Amnesty International eerder. De voorzitter van Amnesty Turkije, advocaat Taner Kilic, werd begin juni al gearresteerd. Kilic wordt beschuldigd van lidmaatschap van de Gülen-beweging. Ten onrechte, zegt de mensenrechtenorganisatie. © RV

Politieke heksenjacht De mensenrechtenorganisatie heeft de Turkse autoriteiten na de arrestatie van de tien vergeefs opgeroepen hen vrij te laten, alsmede de voorzitter van Amnesty Turkije, advocaat Taner Kilic, die een maand daarvoor ook al werd gearresteerd. Kilic wordt beschuldigd van lidmaatschap van de Gülen-beweging. Ten onrechte, volgens de mensenrechtenorganisatie. Een ontstellende belediging van gerechtigheid en een nieuw dieptepunt in de onderdrukking na de couppoging Amnesty Amnesty noemt de detentie van de activisten een nieuwe klap voor de mensenrechten in Turkije. “Een ontstellende belediging van gerechtigheid en een nieuw dieptepunt in de onderdrukking na de couppoging”, aldus Amnesty. Volgens de organisatie is er “geen sprake van een legitiem onderzoek, maar van een politieke heksenjacht''.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.