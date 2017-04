Turken kunnen niet meer op Wikipedia

Turkey Blocks ontdekte de blokkade op alle edities van de encyclopedie zaterdagochtend om 08.00 uur. Die zou zijn ingevoerd zonder tussenkomst van een rechter, maar de organisatie verwacht dat die er de komende dagen alsnog komt.

Lees verder na de advertentie

"De signalen die wij krijgen, wijzen erop dat er sprake is van censuur", zegt Turkey Blocks op haar site. Mensen in Turkije die de encyclopedie willen raadplegen, krijgen een foutmelding. Wat de reden voor de blokkade is, is nog niet duidelijk. Op sociale media vermoeden sommige Turken dat het iets te maken heeft met kritische informatie op de Wikipedia-pagina van president Erdogan, merkt de BBC op.

De Wikipediapagina van Erdogan heeft een apart hoofdstuk met 'controverses', waarin een tiental schandalen van hem worden behandeld.

'Grote vloek' Het is niet voor het eerst dat de internetminnende Turken de toegang tot een site wordt ontzegd. In 2014 liet Erdogan ook al Twitter en YouTube blokkeren. Hij deed dat na rellen en onthullingen over steekpenningen. Hij noemde Twitter toen een 'grote vloek'. Via het medium konden demonstranten elkaar snel inseinen. Vorig jaar waren Twitter, Facebook en ook WhatsApp korte tijd niet toegankelijk na de mislukte staatsgreep. In oktober werden ook opslagdiensten Dropbox, Google Drive en Microsoft OneDrive geblokkeerd, nadat activisten gevoelige documenten over de Turkse regering hadden gelekt. Erdogan ontkent steeds dat hij iets met de blokkades te maken heeft. Volgens hem is er sprake van storingen, omdat na een grote gebeurtenissen veel mensen het internet raadplegen. Omdat de president weinig ruimte laat aan de traditionele media zoeken veel Turken die kritisch zijn op de regering hun toevlucht tot sociale media. Veel van hen zijn als gevolg van de terugkerende blokkades handig geworden in het omzeilen ervan. Ze schaffen een zogeheten VPN-verbinding aan die als een soort tunnel naar de verboden sites fungeren. Zo kunnen ze ook nu gewoon nog terecht op Wikipedia. Lees ook: Erdogan begint aan een wereldreis om aan zijn imago te werken.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.