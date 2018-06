Tsjechische premier Babis laveert tussen Oost en West

De Tsjechische premier Andrej Babis is door sommigen getipt als de man die de kloof kan dichten tussen Oost en West. Net als zijn collega’s van de Visegrad-landen (Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Polen) is Babis niet de persoon die migranten omarmt. Zijn land was in 2016 tegen het verplicht verdelen van vluchtelingen over de Europese Unie.

Maar Babis is ook een pragmaticus, een man die bondskanselier Angela Merkel te vriend wil houden. Die houding komt mogelijk van pas als hij morgen samen met zijn collega’s van de Visegrad-landen de Franse president Macron ontmoet. Het mini-overleg vindt plaats vlak voor de EU-top met alle regeringsleiders. Babis wil samen met zijn collega’s ‘opheldering geven over zijn migratiestandpunt’. Hij wil ook van zijn Franse collega weten waarom Frankrijk zich eerder deze week samen met Nederland verzette tegen uitbreiding van de Europese Unie.

Sterke voorstander van Europa

De Tsjechische premier is namelijk sterk voorstander van Europa. Hoewel hij door kenners wordt geschaard in het rijtje populisten, verschilt hij in zijn beleid sterk van buurlanden Polen en Hongarije. Regeringsleiders in die landen voeren een meer ideologische strijd waarin Brussel het vaak moet ontgelden.

Bij het vergaren van rijkdom nam Andrej Babis het in het verleden niet zo nauw met de wet. Hij fraudeerde bijvoorbeeld met Europese subsidies

Voor Babis is dat geen optie. Al was het maar omdat de Tsjechische economie afhankelijk is van buitenlandse investeringen en open grenzen. Voor Babis’ bedrijf Agrofert waar hij zo’n 4 miljard euro mee vergaarde, is Duitsland bijvoorbeeld een van de belangrijkste afzetmarkten.

De politicus Babis zegt zich sterk te maken voor een ‘veilig Tsjechië’ en de strijd tegen ‘illegale migranten’ aan te gaan. Maar de zakenman Babis is een voorstander van open grenzen. Hij steunde bijvoorbeeld Merkels plan het onafhankelijke grensagentschap Frontex meer macht te geven. Want die bevoegdheid, vindt Babis, moet niet aan de lidstaten zelf worden over gelaten. Hij vindt dat lidstaten zelf mogen bepalen wel of geen grenscontroles in te stellen.