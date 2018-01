Tsjechen gaan toch weer voor EU-scepticus Milos Zeman

Toch weer vijf jaar Milos Zeman. Een nipte meerderheid van de Tsjechen, 51,6 procent, verkoos afgelopen weekeinde de zittende president boven zijn uitdager, Jiri Drahos, een politieke outsider en wetenschapper.

Zeman, jarenlang leider van de sociaal-democraten, heeft zich de afgelopen vijf jaar ontpopt als geestverwant van Viktor Orban en Jaroslaw Kaczynski, de autoritaire leiders van Hongarije en Polen. Zeman is sceptisch over de EU en over moslims: "Moslim-immigranten kunnen onmogedlijk integreren in de Europese cultuur." Hij is goede maatjes met Poetin en een van de weinige Europese leiders die openlijk partij koos voor Trump.

Drinker en kettingroker

Zeman weet zich te profileren als man van het volk dat genoeg heeft van 'de Praagse koffiehuizenelite'. Die 'elite' op haar beurt gruwt van de grollen van de president. Zeman is een stevige drinker en kettingroker. Hij verscheen herhaaldelijk stomdronken in het openbaar. Op bezoek bij Poetin grapte hij over de noodzaak journalisten te 'liquideren'.

Dat de 73-jarige Zeman poseert als anti-elitair is ironisch, want hij verpersoonlijkt de Tsjechische elite van de afgelopen kwart eeuw. Zijn carrière begon na de val van het communisme. Hij was in 1968 lid geworden van de communistische partij, maar de Sovjet-inval van dat jaar en daaropvolgende 'normalisatie' maakten daar een einde aan. Hij was geen openlijke tegenstander van het regime, maar kritisch genoeg om alleen in aanmerking te komen voor eenvoudige baantjes.

In 1992 werd hij lid van de CSSD, de heropgerichte sociaal-democratische partij. Een jaar later was hij voorzitter. Bijna tien jaar lang onderhield hij een informeel samenwerkingsverband tussen de sociaal-democraten en hun grootste politieke tegenstander, de conservatieve ODS.