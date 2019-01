Tsipras nog niet uit de brand na Macedonië-kwestie

Tsipras heeft een slag gewonnen om het voortbestaan van zijn regering, maar de oorlog nog niet. Zijn kabinet overleefde woensdagavond laat ternauwernood een vertrouwensstemming in het parlement. Maar de kans dat de Grieken binnenkort toch vervroegd naar de stembus moeten, is nog steeds aanzienlijk.

Met 151 stemmen voor en 148 tegen haalde Tsipras met de hakken over de sloot voldoende parlementaire steun binnen om verder te kunnen regeren. Hij had de vertrouwensvraag zelf aan het parlement voorgelegd, nadat de leider van zijn coalitiepartner Onafhankelijke Grieken zich had teruggetrokken uit de regering. Die is het oneens met het akkoord dat Tsipras sloot met Macedonië over de nieuwe naam van dat land, Noord-Macedonië. Dat belette vier van de zeven fractieleden van Onafhankelijke Grieken niet om toch hun steun uit te spreken voor Tsipras. Daarnaast schoten drie losse oppositieleden de premier te hulp.

Het wegstemmen van de Macedonië-deal zou voor Griekenland een diplomatieke blamage betekenen

Volgende horde Maar de volgende horde dient zich meteen aan: ratificatie door het parlement van het akkoord met Macedonië, dat het pad effent voor snelle toetreding tot de Navo en het openen van onderhandelingen over EU-lidmaatschap van de kleine noorderbuur. De stemming daarover vindt vermoedelijk begin volgende week plaats. Daar kan Tsipras, naast de steun van zijn eigen fractie en wat onafhankelijken, rekenen op slechts twee leden uit de fractie van Onafhankelijke Grieken. Tsipras heeft zijn hoop gevestigd op de kleine liberale middenpartij De Rivier. Die is voorstander van de deal, maar is tegelijkertijd kwaad omdat Tsipras afgelopen week een parlementariër uit haar gelederen wegkaapte. De partij moet nu kiezen tussen het landsbelang en haar eigen belang. Mogelijk stemmen de leden blanco, zodat het akkoord wel een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, maar niet een meerderheid van het parlement achter zich krijgt, of eisen ze onmiddellijke verkiezingen in ruil voor hun voorstem. De noodzaak tot dit soort politiek gemanoeuvreer op de vierkante millimeter maakt het voor Tsipras lastig zijn mandaat tot in september uit te zitten. Snelle verkiezingen zijn voor hem echter weinig aanlokkelijk. Volgens een woensdag gepubliceerde peiling zou zijn linkse partij Syriza 17 procent van het electoraat achter zich krijgen. Zijn conservatieve rivaal Nieuwe Democratie staat met 32 procent bijna twee keer zo hoog. Tsipras heeft nog enkele maatregelen in de pijplijn waarmee hij stemmen hoopt te trekken, waaronder verhoging van het minimumloon. Hij heeft alleen wel tijd nodig om die te kunnen uitvoeren. Het wegstemmen van de Macedonië-deal zou voor Griekenland intussen een grote diplomatieke blamage betekenen. De regering in Skopje heeft al aan alle verplichtingen uit het akkoord voldaan.

